北市201所校園地震災損 6中學、6幼園停課

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）花蓮強震全台有感，台北市教育局統計，有201所中小學及幼兒園出現災損，其中6所學校及6間幼兒園通報部分或全部停課，另累計4名教職員、10名學生在疏散時輕微受傷。

台北市教育局今天宣布，因應上午地震，授權各校若災損嚴重，認為有停課必要時，得在確保學生安全前提下，自主決定緊急停課，並妥適照顧有留校必要的學生。

教育局統計至下午3時，已有民族實中、景美女中3年級、稻江商職、大安高工、誠正國中及師大附中1年級6所中小學，以及嘉勝幼兒園、嘉維幼兒園、實踐非營利幼兒園、東中非營利幼兒園、族中非營利幼兒園、實永非營利幼兒園試院分班6間幼兒園通報停課。

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教育局指出，目前累計201所學校及幼兒園出現災損，另有4名教職員及10名學生在疏散時發生擦撞，導致輕微受傷，皆已完成初步救護。

此外，中正區中華路2段附近的南機場舊公寓有多處受損，遭台北市建管處認定有傾頹朽壞而危害公共安全疑慮，執行住戶疏散作業。教育局表示，疏散住戶中有8人為台北市學生，包含2名高職生、2名國中生及4名國小生。（編輯：方沛清）1130403