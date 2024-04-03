國家公園署建議民眾暫緩登山活動 太魯閣封閉至4/7

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（中央社記者陳俊華台北3日電）今天上午發生芮氏規模7.2地震，國家公園署表示，太魯閣國家公園災情嚴重，即日起到4月7日，封閉各步道及遊客服務據點，暫停服務5天。國家公園署強烈建議並勸導民眾，近日非有必要應避免入山。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，花蓮地震後餘震不斷，依中央氣象署天氣預報，未來1週山區有降雨機會，6日、7日降雨顯著，加上仍有餘震發生機會，通過山區道路時，也需慎防坍方落石。

國家公園署呼籲，民眾非有必要，應暫緩進入國家公園登山步道或從事海域遊憩活動，如在園區內有發現任何災害情況，請通報各國家公園管理處緊急處理。

國家公園署說明，這次地震造成太魯閣國家公園災情嚴重，公路、橋梁、步道遭落石砸毀、崩塌，為維護遊客安全，即日起到4月7日，封閉園區各步道及遊客服務據點，暫停服務5天。封園期間，太魯閣國家公園管理處將持續進行道路及步道搶修作業，並評估園區安全狀況，後續開放時間將另行公告。

國家公園署強烈建議並勸導民眾，近日非有必要應避免入山，必須進入山區也要特別注意環境安全，建議後續行程規劃，也可先到各國家公園官網查詢。

國家公園署提到，強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定，如果是還沒上山的民眾，請先取消行程，已經在山上的民眾，請注意自身安全，評估縮短行程或是從安全的路段下山。

國家公園署強調，目前人力優先投入緊急搶修，以及執行山屋、步道與設施盤點巡察工作，請大家共體時艱，非必要避免入山，以免發生危險。（編輯：張若瑤）1130403