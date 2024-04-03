花蓮地震規模7.2 花蓮市區樓房嚴重傾斜全台災情一覽

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（中央社網站3日電）今天7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，最大震度花蓮縣6強，全台各地有感。花蓮市區有房屋傾斜，各地也傳出零星災情。

各地災情

花蓮

北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，其中軒轅路8層樓高天王星大樓至少有5民眾受困，擔心有坍塌風險，警消正全力搶救當中，現場也正疏散圍觀群眾。



新北

中和區連城路3日上午8時8分有倉庫倒塌，5層樓高的廠房倉庫建築物後半部倒塌，救出3人，包紮後不需送醫，仍在搶救3樓的1名受困民眾；新店區安泰路附近發生地基下陷，現場住戶總共12人全部撤離，無人受困受傷。



台中

谷關工務段表示共有12台車、19人受困。其中中橫便道23公里有一台貨車行駛中遭落石砸中，擋風玻璃破裂，駕駛頭部受傷、意識模糊，救護人員已協助救出；一輛豐原客運前往梨山地區也險些遭落石砸中，駕駛緊急煞車，車頭因撞上落石部分車損。

停電停水

截至上午9時30分，全台曾停電戶數30萬8242戶，截至10時30分停電數仍有8萬7132戶，復電已超過7成。

台水公司各區初步回報供水正常，並派員進行管線巡查中；另已啟動13座水庫特別檢查。

蘇花公路崇德段台9線169公里處受地震影響出現走山，台鐵崇德火車站受阻不通。

核安會表示，各核能電廠均正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。

桃園國際機場公司表示已成立應變中心，空陸側營運正常，但航廈內發生多處天花板、牆面及灑水頭掉落，出境2名本國籍、入境1名越南籍旅客被砸輕傷。

產業

竹科管理局指出，台積電和力積電竹南廠部分預防性停機、群創光電竹南廠也部分停機，京元電和達邁科技全廠人員疏散。友達、聯電、旺宏及力積電竹科廠則正常。

聯電表示，竹科、南科人員依作業標準進行疏散，人員均安，廠務設施正常，機台部分停機，工程人員正努力盤點與復機中。