花蓮強震釀9死963傷 飯店員工42人仍失聯

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮地震釀災，中央災害應變中心今晚指出，全國累計9死、963傷和143人受困，其中飯店員工仍有3車、42人失聯，夜間救援要多加留意安全問題，並請民眾近日減少至山區活動。

中央災害應變中心晚間舉行第3次工作會報暨情資研判會議。

災情傷亡部分，消防署表示，這起強震造成全國9死、963傷和143人受困。

死亡名單部分，分別為台8線183K有1名刷坡工程人員遭落石砸中死；台8線181.5K有駕駛遭落石砸死；花蓮縣得卡倫步道有3名登山客遭落石砸死；欣欣和仁礦區、大清水休憩區（台9線161.3K）和台9線160.7K處都分別有1男遭落石砸中或掩埋而身亡；花蓮天王星大樓傾倒造成1名女住戶身亡，今晚9時10分已尋獲遺體並送至殯儀館處理。

消防署指出，目前仍有143人受困，分別為和仁礦區中和礦場7人、飯店員工47人（其中3車、42人失聯）、九曲洞遊客24人、和平礦場64人和小錐麓步道1人。

針對東部路廊疏運，交通部說，已啟動船舶協助疏運，航港局緊急調派台北快輪投入疏運，預計明天上午9時30分自蘇澳港開航，約明天下午1時30分抵達花蓮港；明日下午3時自花蓮港開航，預計明晚7時抵達蘇澳港。公路局持續搶修各受損路段。

水電供應部分，經濟部表示，全國曾停電37萬1869戶，已修復36萬3250戶，仍有1073戶停電，其中660戶預計今天可完成復電；另外，全國曾停水計12萬5675戶，目前停水1萬4718戶（含花蓮1萬450戶），預計4日 深夜12時復水，並已調度水車提供停水地區的民生用水。

另外，通訊基地台故障共80處，已修復20處，通傳會將於5日前陸續修復。

由於行政院已公告花蓮縣列為災區，經濟部說，中小及新創企業署「馬上辦服務中心」可提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務，花東基金將提供新台幣20億元供信保基金10倍擔保用，專案融資貸款額度200億元。

副指揮官、經濟部政務次長陳正祺最後裁示，目前救災重點在台8線；且飯店仍有3車、42人失聯，人員進行夜間救援也要注意自身安全；因應清明連假，東部交通也啟動相關疏運配套計畫；最後呼籲近日仍有餘震可能，加上未來幾天受鋒面影響，要注意降雨對災情影響，請民眾近日減少至山區活動。（編輯：李亨山）1130403