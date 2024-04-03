花蓮地震釀7死736傷 多名外籍人士受困山區

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮地震釀災，中央災害應變中心今天指出，截至下午3時全國累計7死、736傷和77人受困，建物傾倒28件，有多名外國人受困花蓮山區。

死亡名單部分，花蓮縣得卡倫步道和太魯閣國家公園分別有3名女登山客、1名女工程人員被落石砸死；另外，蘇花公路匯德隧道、大清水隧道和台泥和仁礦區都分別各有1男遭落石砸中或掩埋而身亡。

中央災害應變中心下午舉行第2次工作會報暨情資研判會議，會中指出，這起強震已造成全國7死、736傷和77人受困。

消防署指出，全國建物傾倒共計28件，分別為花蓮縣17件、宜蘭縣1件、基隆市2件和新北市8件。其中花蓮縣天王星大樓已救出22人，還有1人失聯。

山域事故方面，消防署說，花蓮大清水隧道約15人受困；崇德隧道有2名德國人受困；錦文隧道約60人受困；另沙卡當隧道、和清隧道及仁清隧道都疑有人受困，正積極查證和前往搜救中。

統計消防署及各縣市消防局今天馳援災情統計，共出動25車、205人次、14隻搜救犬支援花蓮縣。

另外，空勤總隊支援7架次直升機，3架次進行空勘，1架次運送消防署特搜隊人員前往花蓮支援，1架次載運內政部長林右昌至花蓮勘災，2架次載運民眾就醫；國防部支援1架次的C-130，載運台南、高雄及屏東特搜隊支援。

由於蘇花路廊災損狀況較嚴重，蘇澳至崇德全線封閉，交通部說，已啟動船舶協助疏運；公路局也針對因震災導致阻斷路段進行清查及搶通，並持續加強轄管公路、隧道、橋樑等道路路況巡查及救災搶修。

經濟部指出，全國曾停電戶數為36萬8735戶，目前已復電36萬3250戶，預計今晚10時前可全部修復；另全國曾停水12萬5675戶，目前仍有1萬5114戶停水（花蓮縣有1萬450戶），已調度20輛水車馳援花蓮。

副指揮官、經濟部次長陳正祺裁示，由於內政部稍晚將緊急公告花蓮縣列為災區，請相關部會給予相關協助。

同時，花蓮山區有許多受困者都是外籍人士，警政署已即時掌握相關資訊，請外交部協助後續關懷和處置；由於明天起就是清明連假，餘震不斷且各地受鋒面影響有短暫陣雨發生，除請交通部預作規劃和多元宣導替代交通方案外，民眾也請減少至災區和山區活動，以策安全。（編輯：蕭博文）1130403