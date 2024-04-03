花蓮強震災情1255件 釀9死1011傷143受困
2024/4/3 22:48（4/3 23:10 更新）
（中央社記者黃麗芸台北3日電）花蓮強震災情頻傳，根據中央災害應變中心今晚最新統計數據指出，全國災情累計1255件，造成9死、1011傷和143人受困，共撤離521人和安置277人。
花蓮上午發生規模7.2地震，中央災害應變中心統計至今晚10時止，震災已造成全國9死、1011傷和143人受困，其中花蓮就達9死、182傷和143人受困。
值得注意的是，50名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中，受困九曲洞。已知其中3名員工傍晚徒步回到飯店報平安，5人受困九曲洞，還有3車、42人失聯，將待公路局4日凌晨搶通路段，以確認狀況。
各縣市災情部分，以新北市的288件居冠，花蓮縣的175件居次，再來為桃園市的102件。（編輯：李亨山）1130403
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