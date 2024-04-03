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百年前花蓮曾發生規模8地震 專家：未來也不排除

2024/4/3 14:32（4/3 15:12 更新）
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花蓮地震，位於北濱街與康樂街口一棟房屋傾斜。中央社記者張祈攝 113年4月3日
花蓮地震，位於北濱街與康樂街口一棟房屋傾斜。中央社記者張祈攝 113年4月3日
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震，當地災情嚴重。中央研究院地球科學研究所特聘研究員馬國鳳說，1920年花蓮曾發生規模8的地震，未來也不排除再發生，重要的是防震上做到讓災害降到最低。

今天花蓮的地震規模雖比921略小，但當地最大震度也出現6強，有房屋嚴重傾斜，重要省道蘇花公路中斷，台鐵宜蘭到台東停駛，北、中、南捷運都一度暫停。

馬國鳳是研究地震的專家，領域包括地震學、震源力學。馬國鳳今天接受中央社記者訪問說，1920年時，花蓮外海位於琉球海溝處曾發生規模8的大地震，今天的地震震央更靠近台灣陸地，所以感受很強烈。

馬國鳳說，大約60到100年的週期，花蓮外海就可能出現規模7以上的地震，因1920年花蓮外海曾發生過規模8的地震，未來也不排除再發生。

馬國鳳說，地震無法預測，大地震帶來的災害也無法避免，能夠努力的就是減輕大地震帶來的衝擊，這幾年的地震預警已發揮功效，未來還可再加速老屋都更、中小學教室耐震補強及地震演練，讓民眾平時對地震就有防災意識。

每當大地震來臨時，很多人都擔心房屋倒塌，馬國鳳說，921大地震後，新建築物的耐震係數都已提高，但也不可能無限高到建一座銅牆鐵壁，不但不經濟，住起來也不舒服，而是希望地震發生時，災害的程度是在可接受範圍，例如大地震時建物只有傾斜、小地震時房屋不會倒，得以保全性命。

馬國鳳也提到，921大地震後關注房屋的耐震度，現在學術界正研究在建物加裝地震儀，記錄每一次的地震影響，在大地震發生後，能快速檢驗出建物受損程度，及早做補救，目前很多建物外觀看似完好或只有小裂痕，但事實上內部經過大地震已有受損卻無法得知，就像有內傷，當再來一次大地震時，可能就無法承受。（編輯：陳政偉）1130403

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