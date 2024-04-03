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花蓮規模7.2地震後 至晚間8時許餘震達200起

2024/4/3 20:43（4/3 20:57 更新）
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花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台多處傳出災情，位於花蓮市軒轅路上的天王星大樓因地震而嚴重傾倒，至晚間仍持續以消波塊撐起傾斜建物。中央社記者鄭清元攝 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台多處傳出災情，位於花蓮市軒轅路上的天王星大樓因地震而嚴重傾倒，至晚間仍持續以消波塊撐起傾斜建物。中央社記者鄭清元攝 113年4月3日
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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心統計，截至晚間8時25分，統計餘震已達200起，以規模3至4之間99起最多，其次為規模4至5有87起；規模6以上仍維持2起。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署地震測報中心表示，統計至晚間8時25分，已發生200起餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共12次、規模4至5則有87次、規模3至4有99次。

地震中心表示，目前觀察這起地震序列明顯，自上午規模7.2的主震之後，後續並沒有更多接近強度的地震，因此研判並非群震、而是單一的地震序列。

地震中心提醒，此地震震央為菲律賓海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這起地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，後續3、4天需留意可能有規模6.5以上至7.0的餘震。（編輯：李亨山）1130403

#花蓮地震
#餘震
#中央氣象署
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