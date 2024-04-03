花蓮規模7.2地震後 至晚間8時許餘震達200起
2024/4/3 20:43（4/3 20:57 更新）
（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，氣象署地震中心統計，截至晚間8時25分，統計餘震已達200起，以規模3至4之間99起最多，其次為規模4至5有87起；規模6以上仍維持2起。
根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。
氣象署地震測報中心表示，統計至晚間8時25分，已發生200起餘震，其中規模6以上有2次，分別是上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共12次、規模4至5則有87次、規模3至4有99次。
地震中心表示，目前觀察這起地震序列明顯，自上午規模7.2的主震之後，後續並沒有更多接近強度的地震，因此研判並非群震、而是單一的地震序列。
地震中心提醒，此地震震央為菲律賓海板塊隱沒處，也是地震好發區域；目前判斷這起地震應該就是主震，由於這個地區能量累積快速，後續3、4天需留意可能有規模6.5以上至7.0的餘震。（編輯：李亨山）1130403
延伸閱讀花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震百年前花蓮曾發生規模8地震 專家：未來也不排除花蓮地震規模7.2 專家郭鎧紋：相當32顆原子彈威力地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
- 花蓮規模7.2地震後 至晚間8時許餘震達200起2024/04/03 20:43
- 2024/04/03 16:18
- 2024/04/03 12:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花蓮地震規模7.2 日氣象廳研判與能登半島強震皆屬逆斷層型