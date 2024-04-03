更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震30/143
首頁 / 生活

地震致健保卡遺失 健保署：可例外就醫、免費換發

2024/4/3 12:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。健保署提醒，民眾若因地震無法持健保卡就醫，醫療院所用例外就醫提供醫療服務，民眾健保卡如因地震毀損或遺失，也可免費換發。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，各地陸續傳出災情。氣象署地震測報中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿表示，如有民眾因地震無法持健保卡就醫，請醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務，於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可以健保身分就醫。

此外，民眾如因地震健保卡毀損或遺失，健保署將免費換發1張新卡。請於健保卡申請表上註明「0403地震受災戶」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點申請免費製發健保卡。

健保署表示，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。（編輯：陳政偉）1130403

#花蓮地震
#健保署
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮7.2地震 大量日本網友為台灣祈禱盼報答311恩情
172.30.142.220