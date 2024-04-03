地震致健保卡遺失 健保署：可例外就醫、免費換發

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（中央社記者曾以寧台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感。健保署提醒，民眾若因地震無法持健保卡就醫，醫療院所用例外就醫提供醫療服務，民眾健保卡如因地震毀損或遺失，也可免費換發。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，各地陸續傳出災情。氣象署地震測報中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿表示，如有民眾因地震無法持健保卡就醫，請醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務，於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可以健保身分就醫。

此外，民眾如因地震健保卡毀損或遺失，健保署將免費換發1張新卡。請於健保卡申請表上註明「0403地震受災戶」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點申請免費製發健保卡。

健保署表示，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。（編輯：陳政偉）1130403