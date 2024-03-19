更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林書豪復健捲禁藥風波 國王球團：誤用靜脈雷射療法、願配合調查
首頁 / 生活

石門水庫蓄水率跌破4成 水利署緊盯梅雨季預報

2024/3/19 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北19日電）正值枯水期，石門水庫蓄水率跌破4成引發關注，水利署長賴建信坦言，今年春雨降雨情形較歷年平均少，但仍能完成春耕整田用水，主要仰賴去年努力維持高水位操作；後續將密切關注梅雨季展望，面對水情第2道考驗「審慎以對」。

水利署今天舉行「2024節水績優表揚典禮」，賴建信會後接受媒體訪問表示，每年此時是農業整田用水尖峰，台灣西部主要水庫水位也因此逐漸下降，隨著春耕整田期將在20日完成，象徵通過枯水期第1道考驗。

賴建信指出，目前透過開源、節流、調度、備援4措施，已為全台帶來近221萬噸水量，有效穩定民生、產業、灌溉用水，科學園區、產業園區節水率也都有達到6%，會持續觀察節水效果。

賴建信坦言，過去幾個月水庫集水區降雨量較歷年平均少，但仍完成春耕整田用水，主因去年努力維持高水位操作，有相當力道支撐較少春雨狀況，且整田供灌節水效果較預期高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於第2道考驗為何，他表示，面對未來水情情勢，除週週監看水位，各標的用水均會用總量管制的方式處理，同時和氣象局做情資交換，尤其關切梅雨展望，氣象局預計4月下旬進行梅雨預測，會審慎以對。

考量氣象署預報未來一季降雨正常至偏少，為更審慎因應枯水期後半段供水挑戰，經濟部昨天成立旱災水利署災害緊急應變小組，並決議今天起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，提醒各界加強節水。（編輯：潘羿菁）1130319

#水利署
#水利署長
#水情燈號
#氣象局
#石門水庫
#賴建信
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.42