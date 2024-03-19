石門水庫蓄水率跌破4成 水利署緊盯梅雨季預報

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（中央社記者曾智怡台北19日電）正值枯水期，石門水庫蓄水率跌破4成引發關注，水利署長賴建信坦言，今年春雨降雨情形較歷年平均少，但仍能完成春耕整田用水，主要仰賴去年努力維持高水位操作；後續將密切關注梅雨季展望，面對水情第2道考驗「審慎以對」。

水利署今天舉行「2024節水績優表揚典禮」，賴建信會後接受媒體訪問表示，每年此時是農業整田用水尖峰，台灣西部主要水庫水位也因此逐漸下降，隨著春耕整田期將在20日完成，象徵通過枯水期第1道考驗。

賴建信指出，目前透過開源、節流、調度、備援4措施，已為全台帶來近221萬噸水量，有效穩定民生、產業、灌溉用水，科學園區、產業園區節水率也都有達到6%，會持續觀察節水效果。

賴建信坦言，過去幾個月水庫集水區降雨量較歷年平均少，但仍完成春耕整田用水，主因去年努力維持高水位操作，有相當力道支撐較少春雨狀況，且整田供灌節水效果較預期高。

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至於第2道考驗為何，他表示，面對未來水情情勢，除週週監看水位，各標的用水均會用總量管制的方式處理，同時和氣象局做情資交換，尤其關切梅雨展望，氣象局預計4月下旬進行梅雨預測，會審慎以對。

考量氣象署預報未來一季降雨正常至偏少，為更審慎因應枯水期後半段供水挑戰，經濟部昨天成立旱災水利署災害緊急應變小組，並決議今天起桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，提醒各界加強節水。（編輯：潘羿菁）1130319