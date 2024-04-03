北市師大附中高一教學區受損 累計6校通報停課

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）花蓮近海規模7.2地震全台有感，台北市教育局統計，已有民族實中、景美女中、大安高工等6校通報停課，其中師大附中因部分教學大樓受損，安排高一生上午11時後返家。

台北市教育局今天宣布，因應上午地震，授權各校若災損嚴重，認為有停課必要時，得在確保學生安全前提下，自主決定緊急停課，並妥適照顧有留校必要的學生。

教育局透過媒體群組表示，截至上午11時，已有6校通報因地震影響決定部分或全校停課，包含民族實中、景美女中3年級、稻江商職、大安高工、誠正國中及師大附中1年級。

教育局說明，誠正國中教室有裂縫、樓梯間磁磚掉落、部分空間輕鋼架崩落、活動中心水管破裂，加上部分校舍氯離子偏高，為顧及學生安全，在與家長會討論後，決定中午用完餐後停課。

教育局指出，師大附中高1教學大樓建物受地震影響受損，經校內討論後，決定上午11時後讓能返家的高1生返家，或安排在圖書館等安全教室中，其餘高2、高3及國中部照常上課。（編輯：張銘坤）1130403