保母虐童致死案 兒權會4/4上街頭盼終結兒虐

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）保母涉嫌虐童致死案引發社會震驚，兒童權益促進協會創會理事長王薇君今天說，將於4月4日兒童節下午舉行護兒集會行動，後續將提出4大訴求，盼能終結兒虐。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託，照顧一名1歲男童卻涉嫌與妹妹凌虐男童致死，引發社會譁然，隨著事件不斷延燒及熱議，民眾疾呼盼政府重視兒虐事件。

王薇君今天透過臉書直播表示，將於4月4日下午2時於中正紀念堂自由廣場前牌樓小廣場舉行護兒集會行動，由她擔任活動總召，並陸續公布各領域發起人。

王薇君說，會有這樣的集會行動不單單只是因為1個兒虐個案，從12年多以前的王昊事件，中間陸續也發生好多無數可憐受虐個案，相信每一次大家都是憤怒異常、心痛無比，希望透過集會能徹底改善整體兒虐處境。

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王薇君也提到，有人呼籲虐兒者必須唯一死刑，以前王昊事件發生時，她也覺得應該重判凶手才能還孩子公道，但是大家最終目的應該是希望孩子可以活著，即便每個案子都判死刑，虐兒案還是一件一件發生，更重要的是如何讓孩子不要死，這才是上街頭目的。

王薇君說，這次的集會活動將提出4大訴求，包含從法律面等，後續會再公布，屆時會邀請各領域人士發言，保護孩子不分色彩與黨派，呼籲願意支持孩子都一起站出來。（編輯：管中維）1130319