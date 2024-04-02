太魯閣號事故追思會 家屬和民眾肯定台鐵公司化

（中央社記者盧太城花蓮縣2日電）台鐵今天在408車次太魯閣號事故地舉辦3週年追思會。交通部長王國材強調，交通部和台鐵在安全改革上會持續往前走；家屬肯定台鐵公司化，走出改革第一步。

今天是太魯閣號事故3週年，台鐵局轉型公司化首次舉辦0402追思會並擴大舉行，在事故上方平台搭起棚架布置淡紫白色，主題「愛，詠不停息」，上午9時28分45秒全台火車鳴笛30秒追思。

王國材和台鐵人員、家屬獻花緬懷，紛紛在留言板寫上滿滿的思念和鼓勵。

王國材接受媒體聯訪表示，今天是太魯閣事件3週年，許多家屬都到了現場，這些年來，包括台鐵和很多家屬化悲痛為力量協助台鐵改革，最重要的是今年台鐵的公司化，這是整個台鐵安全改革的重要起點，因公司化後在組織內有安全相關的部門。

他說，現場看到很多家屬很傷心，台鐵必須把這個教訓當作安全改革動力，也是對社會的責任，交通部也會對台鐵安全改革要求。感謝罹難者家屬這段時間提供很多建議，就是不希望同樣的事故再發生在其他人身上，讓他很感動，交通部和台鐵在安全改革上會持續往前走。

「太魯閣的眼淚」發言人王薇君表示，從普悠瑪到太魯閣，5年過去了，今天是太魯閣的3週年，不論是她或是家屬、社會大眾對台鐵和政府在改革期待上是非常高，太魯閣受難者的家屬不斷努力和台鐵溝通，台鐵不但是古老、久遠、非常大的組織，要動這樣的組織是非常困難，期待它的改變非常不容易，也是一件大工程。

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王薇君說，在這一年來的確看到台鐵有了一些文化上的改變，願意聽家屬、民間的建言，彼此溝通對話，採納意見，開始有不同的改變。雖然還不夠，但是一個這麼大的政府機構願意開始做一些不同改變的時候要給予肯定，如果都不肯定那他們就會原地，也希望大家繼續監督，做好的地方給予肯定，這樣才能讓整體未來的台鐵安全能夠再往前進；家屬的努力政府也要實質的看見，和家屬共同來為台鐵安全改革努力。

秦姓家屬提到，她鼓勵所有家屬能夠走出事件陰影，也一起努力監督台鐵，好好的改革和做改變，台鐵最大的改變就是公司化，這是開始不是結束，台鐵是一個龐大組織，如果要求公司化後就馬上有大變革或許很難，希望給台鐵時間，大家一起努力，期許越來越好。（編輯：黃世雅）1130402