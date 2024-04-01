來台旅客目標下修 王國材：對陸客看不到曙光

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（中央社記者余曉涵台北1日電）針對國際來台旅客目標下修，交通部長王國材今天說，中國不讓旅客來台的態度比他預期的還要堅定，原本目標有加上陸客數量，但「現在看不到曙光。」

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「極端氣候災防預警暨汛期防汛準備辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

交通部觀光署長周永暉日前坦言，若陸客遲遲不開放來台，來台旅客人數的目標將從現在的1200萬人次，下修為1000萬人次，因為原本預估的人數就有包含陸客的200萬人次。

對此，交通部長王國材今天在立法院接受媒體聯訪表示，過去1200萬旅客目標的確有把陸客估進去，但中國對於團體旅客或自由行旅客，不讓旅客來台的態度比他預期的還要堅定。

王國材表示，原本對於兩岸交流還有一些期待，但現在看不到曙光，期待兩岸健康永續交往，也希望兩岸觀光恢復交流，從去年起就一直拋出善意，希望陸客來台，但中國還是禁止。

王國材指出，周永暉有跟他討論，如果今年原本估計有200萬到250萬名陸客，因此整體評估應該會是950萬名旅客來台，但他認為應該要以千萬旅客為目標。

王國材表示，今年觀光署仍非常努力，截至目前有195萬外籍旅客來台，包含1月58萬人次，2月62萬人次，3月75萬人次，每個月都在成長，觀光署也全力進行，希望恢復兩岸的觀光交流，在沒有陸客前，朝1000萬旅客目標邁進。（編輯：李錫璋）1130401