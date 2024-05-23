招手陸客陸生來台 陸委會：希望北京加以回應

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（中央社記者李雅雯台北23日電）總統賴清德就職演說提出兩岸對話重啟對等觀光旅遊、大陸學位生來台就讀。陸委會今天表示，主責單位持續聯繫對岸，希望北京可以加以回應，不過截至目前為止，尚未獲得回覆。

大陸委員會（陸委會）23日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大陸在2020年1月24日宣布暫停觀光團出境旅遊，包括台灣；在2020年4月9日宣布，暫停學位生來台灣就讀；兩岸學生或是觀光團不能交流的起因是疫情。

梁文傑表示，現在疫情結束了，台灣政策很清楚，希望大陸學生可以繼續來台灣就讀，也希望北京開放大陸觀光團到台灣。台灣持續地在這方面努力，例如在大陸學位生重啟來台就讀部分，透過教育部招生機制聯繫對岸、了解重啟意願。

他說明，大陸學位生招生作業大多在5月份，會先推出招生簡章，今天已經是5月23日，教育部仍在跟對方聯繫，期待在快馬加鞭情況下，看看是否有機會讓大陸學位生趕上今年9月份來台就讀，目前作業時間是相當急迫了。

梁文傑坦言，教育部招收陸生機制持續招手對岸、聯繫對岸，不過目前尚未接獲回覆。

他提到，在重啟雙邊對等觀光旅遊部分，可以看到大陸先前有拋出一些主張、要求、前提，不符合台灣對於雙邊對等觀光的期待；不過目前仍把這些對岸拋出的要求列入考慮中，將會積極地面對問題。

梁文傑強調，對於觀光和陸生，陸委會長期以來抱持開放立場，去年也通過了陸生納入健保政策，這就是為了回應許多在台就讀陸生的期許，也藉此表態台灣歡迎陸生來台灣就讀的立場；在觀光和陸生兩個部分，期待北京盡快與台灣溝通。

關於台灣旅遊業者呼籲取消組團赴大陸旅遊禁令，梁文傑回應，相關問題都在積極地處理中，主要考慮部分在於台灣旅客赴陸旅遊是否可以獲得充分權益保障。（編輯：楊昇儒）1130523