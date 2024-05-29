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福州旅遊業規劃6月赴馬祖踩線 觀光署：透過小三通

2024/5/29 10:42（5/29 10:57 更新）
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圖為馬祖至中國小三通航線「閩珠8號」客船。（中央社檔案照片）
圖為馬祖至中國小三通航線「閩珠8號」客船。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北29日電）媒體報導，中國大陸福建福州的旅遊業者預計在6月赴馬祖踩線。觀光署長周永暉指出，踩線團是透過小三通赴馬祖，至於開放兩岸觀光跨部會還在協調中。

媒體報導，中國福建福州的馬祖踩線團已經拿到入台證，預計6月10日多名福州的旅遊業者將赴馬祖踩線地點包括馬祖酒廠、北海坑道等。

這次的踩線團由馬祖觀光協會及福州市觀光協會主辦，交通部觀光署長周永暉說，的確有踩線團將到馬祖，是透過小三通的方式到馬祖踩線，不過踩線團並非由觀光署方面邀約，實際日期跟踩線地點他並不清楚，但如果主辦單位需要協助，觀光署都會樂意幫忙。

至於兩岸觀光開放進度，周永暉表示，還在跨部會持續協調當中。不過商總理事長許舒博27日表示團客開放月底可望有好消息。（編輯：李亨山）1130529

#小三通
#周永暉
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#觀光署長
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