福州旅遊業規劃6月赴馬祖踩線 觀光署：透過小三通
2024/5/29 10:42（5/29 10:57 更新）
（中央社記者余曉涵台北29日電）媒體報導，中國大陸福建福州的旅遊業者預計在6月赴馬祖踩線。觀光署長周永暉指出，踩線團是透過小三通赴馬祖，至於開放兩岸觀光跨部會還在協調中。
媒體報導，中國福建福州的馬祖踩線團已經拿到入台證，預計6月10日多名福州的旅遊業者將赴馬祖踩線地點包括馬祖酒廠、北海坑道等。
這次的踩線團由馬祖觀光協會及福州市觀光協會主辦，交通部觀光署長周永暉說，的確有踩線團將到馬祖，是透過小三通的方式到馬祖踩線，不過踩線團並非由觀光署方面邀約，實際日期跟踩線地點他並不清楚，但如果主辦單位需要協助，觀光署都會樂意幫忙。
至於兩岸觀光開放進度，周永暉表示，還在跨部會持續協調當中。不過商總理事長許舒博27日表示團客開放月底可望有好消息。（編輯：李亨山）1130529
- 福州旅遊業規劃6月赴馬祖踩線 觀光署：透過小三通2024/05/29 10:42
- 2024/05/23 19:19
- 2024/04/12 18:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
招手陸客陸生來台 陸委會：希望北京加以回應