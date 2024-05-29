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陸客踩線團6月訪馬祖 縣長盼成兩岸重啟旅遊試金石

2024/5/29 17:41（5/29 17:57 更新）
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圖為馬祖至中國小三通航線「閩珠8號」客船。（中央社檔案照片）
圖為馬祖至中國小三通航線「閩珠8號」客船。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘欣彤連江29日電）中國福州旅遊業者將於6月到馬祖踩線。連江縣長王忠銘今天表示，歡迎陸客，盼促進在地經濟與觀光發展同時，更能成為兩岸觀光破冰的試金石。

觀光署長周永暉上午受訪指出，踩線團是透過小三通赴馬祖，並非觀光署邀約，至於開放兩岸觀光跨部會還在協調中。

王忠銘指出，此次福州旅遊業者踩線團均循正常程序申請，縣府在疫情後努力很久，終於見到成果，歡迎對岸業者到訪馬祖同時，更盼能帶動馬祖觀光與經濟發展。他期待，福建恢復到馬祖團體旅遊能成為活絡兩岸觀光試金石。

知情人士指出，福州與馬祖因地緣關係，早已發展成一日生活圈，恢復旅遊對疫情後大幅衰退的馬祖旅遊市場是一劑強心針。據他了解，對岸已準備好鼓勵到馬祖旅遊的補貼措施，不用擔心陸客不來。

當地旅行業者說，樂見疫情後兩岸旅遊破冰，雖然只是一小步，但仍非常不容易。據了解，此次踩線團為專案申請，希望訪馬能加速推動大陸團體赴台旅遊，恢復到疫情前機制，才能真正促進觀光。（編輯：唐聲揚）1130529

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