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港媒：福建開放赴馬祖旅遊 520後派踩線團考察

2024/5/19 12:54
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（中央社台北19日電）中國大陸日前宣布重啓福建居民赴台灣馬祖旅遊，香港媒體今天報導，福州市將在520後派「踩線團」赴馬祖考察。

中國文化和旅遊部（文旅部）副部長饒權4月28日表示，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團隊旅遊。

國台辦發言人陳斌華近日進一步表示，「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察」。

香港明報報導，台灣連江縣馬祖觀光協會理事長孫孝豪17日證實，已收到福州市旅遊協會的交流團資料，將在520後向台灣有關部門送件。

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報導指出，連江縣長王忠銘近日率團赴福建省參與第26屆海交會，在福州舉行「第7次福馬（福州馬祖）磋商會」，會中就改善小三通加上通橋、通水的「新四通」磋商。王忠銘提出，長期方案建議由陸方投資興建海底供水管道，馬祖端採買水合約方式進行。

對於中方對台灣開放局部觀光，陸委會主委邱太三近期表示，兩岸旅遊對等開放需要中國大陸盡快開放遊客來台灣，不是僅開放局部，或是台灣民眾單向赴陸旅遊；台灣去年8月作好了開放規劃，「而是他們不要」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130519

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