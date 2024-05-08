觀光業建議政府調整政策 創千萬觀光客榮景

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中華民國旅行商業同業公會全國聯合會等多個公協會今天共同舉辦觀光論壇，與會觀光業者建議政府應該及時調整相關政策，呼籲政府聆聽產業和民眾的聲音，再創千萬觀光客榮景。

交通部去年宣布今年3月起解除赴陸旅遊禁團令，每日限額2000人，但今年2月7日又宣布，6月1日起，禁止組團赴中國大陸旅遊，旅行業估計，約8成從業人員受影響。

雖然中國日前宣布，將開放福建旅客可到馬祖旅遊，且只要台灣願意恢復平潭到台灣的客運直航，就可擴大開放福建旅客到台灣旅遊，但陸委會認為不符對等原則，旅遊業關切赴陸禁團令何時能解除。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行業品質保障協會、中華兩岸旅行協會、台灣旅遊交流協會與觀光產業媒體旅報傳媒，今天共同舉辦「2024觀光論壇」，希望藉理性溝通、尋求解方，更盼政府聆聽產業心聲。

觀光署統計，2023年台灣入境旅客數為648萬6951人次，與2019年相比，恢復率僅為54%；而2023年國人出境旅客數為1179萬5834人次，相較2019年，恢復率已近7成。台灣觀光產業正積極尋求新的突破與發展。

論壇中，聚焦於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的觀光復甦議題，並探討開放組團赴陸旅遊的政策與挑戰、降低業者傷害，以及政策與觀光需求之間的平衡。

與會業者一致認為，在推動觀光產業發展的同時，政府需要平衡政策和觀光需求間的關係，業者建議政府應該根據實際情況，及時調整相關政策，滿足不同人群的需求，並呼籲政府聆聽產業和民眾的聲音，共同為觀光產業的復甦而努力，再創千萬觀光客觀光產業榮景。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，他過去1年多到中國拜訪國台辦5次，每次談到旅遊開放問題，中國總是說要有共識，但最近一次只說在中華民族的框架下都可以談，希望520後禁團令能快點解除，否則業者仍會上街發聲。

台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍說，台灣要做千萬觀光客大國，沒陸客也可以做到，但怎麼看待陸客市場也很重要，如果台灣是兵凶戰危的地方，「哪個國際觀光客願意來旅遊？」

賴瑟珍認為，中國大陸市場是一把通往國際市場的鑰匙，兩岸和平發展，國際就不會覺得台海是危險的地方。她建議，先開放交流團體來台，兩岸相互累積善意後，就能推動雙方往前走。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋呼籲，政府應透過兩岸觀光鬆綁，促進兩岸和平。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿說，無論陸客來台、台灣組團赴中國大陸，完全是不同性質、不同需求的市場，對業者來說，最重要的是要一個穩定市場，才有辦法招商並培育人才。（編輯：陳政偉）1130508