連江縣代辦「福馬同城通」 陸委會：恐違法已勸說

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（中央社記者李雅雯台北9日電）對岸發行「福馬同城通」卡供馬祖居民使用，連江縣政府協助宣傳、代辦。陸委會今天表示，連江縣府若送交民眾個資給對岸，涉及違反兩岸條例「合作行為」；縣府經勸說後未配合代辦、代收。

中國大陸福建省政府主辦「福馬同城通」卡，卡內預先儲值人民幣300元（約新台幣1346元），提供馬祖居民在福州交通使用，另還可享有飯店住宿等指定優惠。連江縣政府協助代辦，在各鄉公所櫃台開放民眾提交資料、由交通旅遊局彙整，請陸方製作卡片。

大陸委會員（陸委會）9日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上表示，連江縣政府接到對岸委託代辦「福馬同城通」卡，當時連江縣政府有聯繫陸委會，表達是否違法的疑慮。

詹志宏強調，倘若協助代辦、交付民眾個人資料（身分證正反影本、台胞證正反影本、大陸手機號碼）給對岸，確實有違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條之一的疑慮。

詹志宏指出，彼時明確告知連江縣政府觸法疑慮，勸說不要配合對岸協助代辦、代收民眾申請案件；連江縣政府後來將宣傳內容從官網撤銷，也沒有代辦、代收問題；倘若民眾個人去申請卡片，這是否涉及違反兩岸條例，將有待進一步地釐清。

他表示，連江縣政府有告知僅將卡片大概總數告知對岸，後續情況究竟怎麼樣，還要進一步地了解。

詹志宏提到，假如當初連江縣政府沒有停下來，將民眾個資送交中國大陸的話，很有可能涉及兩岸條例33條之一所提的「合作行為」，鄉公所人員也將被連累，「所以當初我們有勸他們不要輕易地配合對方的要求」。（編輯：楊昇儒）1130509