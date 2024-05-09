中共增修國安法規 陸委會：建議評估赴陸必要性

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（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會今天表示，中共近年來大幅修正、增訂國安相關法規，內容文字模糊增加誤觸法令風險，建議民眾審慎評估赴陸必要性，注意對岸國安紅線帶來的風險。

大陸委會員（陸委會）9日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，中共近年來大幅修正、增訂國安相關法規，由於條文內容文字不清楚，恐使赴陸民眾有誤觸法令風險；對岸不斷地擴大國安體系與執法權力，國安執法深入社會各層，鼓勵人民相互舉報。

他指出，對岸長臂管轄延伸境外，倘若民眾在海外有任何批評中共言行，在中國大陸境內恐將受到干擾，甚至是拘捕。陸委會從去年起不斷地公開呼籲，民眾必須注意中共政治環境發展，審慎評估前往中國大陸的必要性。

他提到，過往有台灣民眾赴陸後被羅織國安罪名、判刑關押的案例，在刑滿出獄後，由於被剝奪政治權利，仍不被允許離開中國大陸、返回台灣，相當於又被加了幾年刑期；另也有些案例是在入境中國大陸時，被抽查手機內容。

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詹志宏強調，倘若現階段非前往中國大陸不可，建議可先在「國人赴陸港澳動態登錄」系統完成登錄，倘若有狀況，將可以在最短時間內與指定聯絡人聯繫，提供必要協助；呼籲民眾留意中國大陸國安相關法規，前往務必謹言慎行，避免誤觸當地法令。

陸委會新聞參考資料提到，中國大陸「國家安全機關行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」於今年7月1日施行，明文賦予國安執法人員檢查旅客隨身物品、電子裝置等權限，將嚴重侵害個人權益。（編輯：楊昇儒）1130509