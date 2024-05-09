福馬同城通卡引議 林楚茵：中共統戰之一背後藏國安問題

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（中央社記者王揚宇台北9日電）中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，讓馬祖居民到中國福州市享各項優惠，引發討論。民進黨立委林楚茵今天受訪說，這是中共以小恩小惠、做地方包圍中央的統戰工作，背後還有更大的國安問題。

「福馬同城通」交通卡由福建省政府主辦，設籍馬祖居民持卡即享有多項優惠，包括辦卡就提供人民幣300元儲值金；媒體報導，連江縣政府交通旅遊局代辦「福馬同城通」交通卡，未向主管機關交通部申請，涉嫌違反兩岸人民關係條例相關規定。

林楚茵今天受訪指出，她3月在立法院外交及國防委員會質詢時提到，中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，在馬祖的鄉公所就可以申辦，甚至辦卡就給人民幣300元儲值金，在馬祖搭車可以使用，利用施以恩惠的方式進行統戰，並且落實以通促融、以惠促融、以情促融，連地方政府都成為統戰窗口嗎。

林楚茵說，她4月在施政總質詢時繼續追蹤此議題，根據交通部回覆的書面資料指出，交通部觀光署為加速吸引國際旅客來台，今年1月1日整合推出「Taiwan PASS－高鐵國際版」，產品內含台灣高鐵、4大捷運系統、4大熱門台灣好行路線等交通服務，但未包括「福馬同城通」交通卡，也未接獲連江縣府合作代辦「福馬同城通」交通卡的相關申請。

林楚茵表示，中國現在要用小恩小惠來綁民眾、搞統戰，但大家要注意，此卡申辦過程中是採實名制，未來持卡人的消費紀錄、移動軌跡等，都可能會被追蹤，因此背後有更大國安問題，相關單位應重視。（編輯：張良知）1130509