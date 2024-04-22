5綠委赴日追思安倍晉三 曝安倍遺孀擬出席賴清德就職

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委林楚茵今天表示，她與民進黨立委邱議瑩、沈發惠、蘇巧慧、林宜瑾受台灣安倍晉三之友會邀請，上週前往日本山口縣，到日本前首相安倍晉三的故鄉出席其追思會，會後也赴安倍家族墓園致敬。

林楚茵在臉書發文提到，安倍昭惠5月將造訪台灣，出席賴清德的總統就職典禮，而面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。

林楚茵今天在媒體群組發布新聞稿指出，立法院會19日宣布休息後，立即趕往日本山口縣，就是為了向安倍晉三致意，並展現台日之間的友誼，因為台日不只是經貿夥伴，更是共享自由民主價值的家人。

林楚茵說明，為了不影響立法院議事運作，5位立委快閃訪日，19日下午出發、21日傍晚完成訪問返國，傳達台日友好情誼。期間不只參與安倍晉三追思會及赴安倍家族墓園致敬，更與包含參議員山谷惠里子、北村經夫，以及眾議員吉田真次、下關市長前田晉太郎等日本政要會面。

林宜瑾透露，準總統賴清德當年第一時間是以「如家人般」的身分，赴日弔唁安倍晉三，就是因為台灣與日本不只是國與國的關係，更是家人也是兄弟，面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。

沈發惠表示，在與日本政要會面時，日方第一時間就是關心台灣花蓮強震的狀況，讓人十分暖心，如同安倍晉三曾說的「台灣有事，就是日本有事」，但其實日本在前幾天也發生強度地震，大家也一定要表達來自台灣的關心。

邱議瑩強調，安倍晉三多年前訪台時，她是與會成員，儘管當時馬政府刻意刁難，不安排安倍晉三訪台的相關行程車輛，但安倍為了台日友誼，仍排除萬難自行搭計程車，前往參與台灣派國會議員的交流活動，這讓她深受感動，也會將安倍晉三愛台灣的精神永存於心。

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蘇巧慧談及，安倍晉三追思會現場，除了台日兩國國會議員與會，更有逾150位熱情台灣民眾自發性報名出席，可見台日情誼深厚，期盼未來台日能繼續互相扶持，她也會在國會持續努力深化台日友誼。

安倍晉三的夫人安倍昭惠分享，這次舉辦追思會的會場，是每年春節安倍晉三與家鄉支持者一起慶賀新年的場合，選擇在這裡與台灣友人們一同緬懷安倍晉三別具意義，感謝如此眾多的台灣友人特別遠道而來，「會將大家的心意，告訴我的先生」。（編輯：林克倫、張若瑤）1130422