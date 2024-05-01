陸客商機將至？業界：建立產業韌性不過度依賴

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（中央社記者江明晏台北1日電）觀光業界多數對兩岸觀光鬆綁熱切期盼，但也有聲浪質疑，陸客來台將增添企業風險與產業亂象。業者認為，先前陸客不斷下滑，國內觀光業已彈性應變，擁抱多國客源，顯示產業韌性建立，不必擔憂過度依賴陸客。

兩岸觀光鬆綁近來成為市場熱議話題，業者期望朝相互開放組團觀光方向推進。針對中國宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，交通部長王國材指出，樂見中方拋出善意也付出行動，「但開放幅度太小，比想像差很多」。

兩岸觀光鬆綁商機可分為兩部分觀察，一是台灣民眾組團赴陸，受惠的業者以國內旅行社為主；二是陸客來台，受惠的業者除了旅行社，也包括國內飯店業、旅遊景點、遊覽車業者、購物站、夜市、伴手禮等觀光產業鏈。

對此，觀光業界普遍熱切期盼，希望能早日鬆綁；中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽認為，「中國先恢復福建居民到馬祖旅遊，是一個非常好的信號球，可視為兩岸觀光旅遊的破冰」，台灣若想要逐步打開兩岸觀光旅遊市場，應要接好這個球，將6月1日起禁止組團到大陸的禁團令解除。

不願具名的旅行社高層對中央社記者表示，期待兩岸觀光鬆綁朝向分階段開放、漸進式的發展，畢竟一下要全開，對兩邊來說都有壓力，「但開放就有商機，自由市場不應該多做限制」。

他進一步說，可以理解兩岸之間有較多的歷史情結和政治談判考量，但以業者和消費者立場而言，當然是全面開放為佳，旅遊業者期待，短期至少能恢復到疫前的狀態。

鳳凰旅遊表示，今年3月到5月期間，已承接的台灣赴陸團大概就有3000人次，顯示這方面商機蓬勃；後來政策限制後，原先自6月後出團的雖能部分轉為自由行，但整體業務量還是縮水不少。

然而，市場聲浪質疑陸客來台恐有兩大隱憂浮現，第一是陸客來台存在高度政治不確定性，總量管控都操之在對岸，恐成為企業經營的風險；第二是過去陸客團衍生許多產業亂象，例如陸客團一條龍、削價競爭、零團費、代墊團費等破壞市場機制的問題，恐怕都會捲土重來。

不過旅行社高層分析指出，這些年來，台灣觀光業者在陸客不斷下降的情況下彈性應變，並逐漸建立多國客源，甚至挺過艱困的疫情，已可證明「台灣觀光業者沒有陸客，也能好好生存，建立了良好產業韌性」，不會有過度依賴陸客的傾斜狀況，不必過度擔憂。

他表示，當初開放陸客來台後，雖出現所謂的低價團、購物團，但整體而言，觀光產業效益還是雨露均霑，也對周邊經濟有所貢獻，不必全部抹殺。業者可以有所選擇，例如當時他們的團隊就調整策略，轉為承接陸客高階商務團，並非無路可走。

有業者對兩岸觀光鬆綁抱持保守態度，燦星旅遊總經理殳蓁蓁先前曾說，對於兩岸團體遊開放，抱持「停、看、聽」做法；不過燦星旅目前在中國各點已有許多準備，開放後也能迅速應對市場需求。

旅天下董事長李嘉寅則表示，兩岸觀光交流先前歷經短暫開放，又回歸到原點，但對於旅天下的影響幾乎是零；過去中國團占旅天下的比率大約是10%，但這部分的旅遊需求還是會外溢到其他國家，並不認為會影響今年旅遊展望，換言之，這就是觀光產業韌性的精神。

針對兩岸觀光交流鬆綁再傳曙光，飯店業者對陸客來台抱持樂觀且泰然處之的態度。晶華總經理吳偉正表示，台北晶華飯店旅客回流率已達8成，整體住房率也比2019年好，主要是國際旅客來自日本、美國及韓國，新加坡及香港也持續恢復中，樂觀看待任何國際旅客來台。

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六福旅遊集團旗下六福萬怡酒店位於南港，過去國際旅客在展期約占6至7成、非展期大約4至5成，其中，中國旅客占其中的2成左右；多年來已持續尋找新客源與國旅親子客群來彌補，目前國際客以歐美比例最高，韓國客也大幅提升。

另外，國台辦希望台灣盡快恢復海上客運直航及天津等30航點與台灣空中客運直航，陸委會則回應，將視兩岸情勢隨時進行評估；對此，華航、長榮航都將因應政策，即時調整、增加航班，業界則看好，若兩岸觀光恢復正常交流，兩岸載客率有望提升，挹注營運表現。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130501