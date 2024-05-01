中國鬆綁福建赴馬祖旅遊 陸委會：我們不會沒有回應

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國大陸鬆綁福建居民可到馬祖旅遊。陸委會副主委李麗珍今天回應，過往從沒有限區域、限條件的不對等開放，相關單位正在研議中，「我們不會沒有回應」。

立法院內政委員會今天邀請內政部、交通部、大陸委員會（陸委會）、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢。邱太三於上午9時43分先行離開，李麗珍答詢時作出上述表示。

李麗珍表示，過往兩岸從沒有這種局部開放，限區域、限條件是不對等開放；對岸現有作法與預期落差太多，所以有許多地方待釐清，例如先開放福建民眾到馬祖旅遊後，後續是否還有開放到金門，這會影響準備工作。

「我們不會沒有回應」，李麗珍強調，由於仍有多個待釐清處，其中涉及多個單位，相關單位正在研議中；還是希望對岸開放旅遊與台灣都採「全部團客」等對等作為，不要額外設置條件。

立委牛煦庭表示，建議務實看待、解決問題，讓兩岸善意可以堆疊，儘管以台灣角度來看，對岸讓步空間很小。政府應該劃出開放時程表，不要一再地打擊觀光產業。

中國文化和旅遊部（文旅部）副部長饒權4月28日表示，將恢復福建居民到馬祖旅遊；在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民到台團隊旅遊。（編輯：周慧盈）1130501