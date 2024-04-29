國民黨立委前腳才走 福建海警又在金門附近巡查

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（中央社記者張淑伶上海29日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁28日晚結束率團訪中行程，號稱「兩岸和平破冰」。不過，中國大陸福建海警今天又繼續在金門附近海域執法巡查。

央視新聞報導，福建海警位於金門附近海域「依法開展常態化執法巡查」。

報導並說，4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

2月14日，中國大陸一艘載乘4人快艇越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

事發後，大陸國台辦宣稱，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局2月18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動。福建海警並在2月25日首度組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。

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傅崐萁4月26日率團訪問中國大陸，同行一共有17名國民黨立委。傅崐萁今天召開記者會表示，此行順利完成「兩岸和平破冰」、「兩岸觀光全面開啟」、「台灣農漁產品拓展市場」等主要任務。

不過，傅崐萁訪中期間，國防部自27日上午6時止至今天上午6時止，偵獲共機22架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動；其中12架次共機逾越海峽中線及進入北部空域。福建海警也在今天再次於金門附近海域巡查。（編輯：曹宇帆）1130429