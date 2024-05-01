兩岸旅遊卡關 邱太三：大陸應該放遊客來台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北1日電）陸委會主委邱太三今天表示，兩岸旅遊對等開放需要中國大陸盡快放遊客來台灣，不是僅開放局部，或是台灣民眾單向赴陸旅遊；台灣去年8月作好了開放規劃，「而是他們不要」。

立法院內政委員會今天邀請內政部、交通部、大陸委員會（陸委會）、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢，邱太三答詢時作出上述表示。

民進黨立委蘇巧慧質詢表示，台灣人民可以前往對岸自由行，對岸對台灣則是「一個自由行都沒有」，台灣作好了旅遊規劃準備，對岸卻未給予平等互惠對待，兩岸應該有善意交流、讓善意可以堆疊，對岸卻僅有局部開放。

蘇巧慧認為，如果對岸只開放這樣，台灣是不是也可以只開放一部分，例如對岸開放福建居民可到馬祖旅遊，是不是台灣也僅開放馬祖居民前往福建團體旅遊，或者也連帶地開放金門。蘇巧慧嘆，兩岸善意互相堆疊，路才能愈走愈寬。

立委高金素梅批評，台灣社會貧富不均，不是如同主計總處所言是高度自由經濟發展地區必然的現象或是結果，對於旅遊觀光從業人員來說，這是政策操弄惡果。

高金素梅直指，旅遊觀光業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重擊，疫情後卻仍沒等到兩岸觀光開放支票兌現，旅遊觀光業從業人員背後是22萬個家庭生計，民進黨政府應該看顧旅遊觀光業，不是將所有重心放在半導體產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱太三回應立委相關提問時表示，相關政策正由有關單位評估中，其會考量兩岸整體情勢變化，希望兩岸觀光開放是全面性的、對等的，這樣才有意義；有關決策建議也將會轉給新政府。

邱太三強調，每一個國家都有其產業政策，發展產業過程有得也有失；對於台灣旅遊觀光業22萬人來說，旅遊觀光業要有工作可以做，那就要中國大陸快點放遊客來台灣，不是只開放局部，台灣去年8月已經做好開放規劃，「而是他們不要」。（編輯：吳柏緯）1130501