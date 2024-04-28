林右昌：人民期待兩岸對等交流 不應預設前提

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（中央社記者葉素萍台北28日電）中國將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，內政部長林右昌表示，兩岸對等交流是人民共同的期待，也是大家的共識，不應該預設前提或有任何政治的考量。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁正率團訪陸，一行人拜會大陸文旅部。中國大陸文旅部副部長饒權在會面時表示，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

林右昌今天出席松山慈惠堂「台北母娘文化季米龍開光儀式」，會後接受媒體聯訪時說，兩岸對等交流是人民共同期待與共識，不應該預設前提或有任何政治考量，這樣會讓大家有所質疑。

至於中方的宣布是否與傅崐萁有關，是否有政治條件交換。林右昌說，這一點不多做評論，希望兩岸應該自信、平等、對等交流，這是台灣人民期待。

另外，先前傳出林右昌將轉任民進黨秘書長，對此人事，林右昌今天僅說，人事部分應該由中央黨部宣布。

媒體追問，這次內閣正國會人士較少。林右昌說，應該用更廣的角度思考人事，民進黨是已經執政8年、還要再4年執政的執政黨，府院黨團隊每個人扮演不同角色，都是關鍵且重要，這是團隊而不是個人或派系的問題。

他說，全力支持總統當選人賴清德施政與人事運用，這是團隊精神，才能有效回應民眾對執政黨新的期待。（編輯：林淑媛）1130428