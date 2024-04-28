疫後兩岸航班量恢復約4成2 遠低於其他地區航線

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）旅遊及觀光業者都期盼兩岸觀光早日融冰，禁團令快解除。航空是兩岸往來主要的交通，交通部統計，疫後兩岸航班量恢復約42%，遠低於其他地區航線。

中國文旅部今天宣布將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民來台團體遊。大陸委員會回應不符對等開放原則。兩岸觀光何時能正常交流仍是未知數。

交通部統計，兩岸自2008年直航，2015年達到顛峰，航班量有7萬7069架次、旅客量1182萬1354人次，之後逐年下滑，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年航班量仍有6萬9068架次、旅客量達1075萬2223人次，之後疫情影響，2022年航班量降到最低，只有1萬4713架次、旅客32萬8545人次，2023年航班量回升到2萬9160架次、旅客341萬2315人次。

不過，和2019年相比，2023年兩岸航班量約只恢復42%，旅客量約恢復近32%。

以營運國際及兩岸航線為主的桃園國際機場觀察，2023年從桃機往返美國、加拿大及東南亞部分國家（越南、泰國、柬埔寨、寮國、緬甸）的航班量，都超越疫情前的2019年，恢復率分別達105.8%及107.8%，往返東南亞其他國家及歐洲、中東、紐澳航班恢復率也超過9成以上，日韓的恢復率都有7成多，最低的是兩岸航線41%，其次是港澳66.7%。

兩岸客運航點原本共61個（台灣10個、中國大陸51個），受疫情影響，2020年開始，大陸航點一度縮減到只有北京、上海（浦東及虹橋）、廈門、成都，2023年3月，陸委會宣布恢復南京、廣州、杭州、武漢、重慶、深圳、福州、青島、寧波、鄭州等10個空運客運航點，目前兩岸直航大陸的定期航班航點共15個。

另外，陸委會在2023年3月也曾宣布開放大陸13個包機航點，包括：瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等，但至今兩岸都沒有航空公司提出申請，主要就是觀光還未正常交流，評估沒有客源。（編輯：管中維）1130428