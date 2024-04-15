美日菲峰會後 中國對南海紛爭強硬表態更逼停菲船

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）美日菲峰會12日剛落幕，中國駐菲律賓大使館13日便針對仁愛暗沙紛爭作出措辭強硬的表態，指菲方若要對駐軍提供補給須先向中方通報，中方並將現場核查且全程監控，絕不接受菲方運送建材。

就在中國駐菲大使館發表上述聲明的當晚，中國海警船更在距菲律賓海岸僅約35海里（64.82公里）的海域，勒令菲國1艘海洋研究船及1艘海岸防衛隊護航船停船，時間長達8小時。

中國駐菲律賓大使館官網13日以不具名發言人答記者問名義表示，如果菲方真正想通過對話溝通緩和仁愛暗沙局勢，關鍵是要「重信守諾、遵守共識、停止挑釁」，關於如何處理當前仁愛暗沙局勢，中方立場清晰、明確。

館方接著作出3點立場強硬的表態。一是菲律賓派軍艦在仁愛暗沙長期「坐灘」侵犯中國主權，違反「南海各方行為宣言」，特別是第5條關於「不在無人島礁採取居住行為」的規定。中方要求菲方「盡快拖走該艦」，恢復仁愛暗沙「無人、無設施」的原狀。

二是在菲律賓拖走坐灘軍艦之前，如菲方需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在「事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控」。

三是如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和「南海各方行為宣言」的嚴肅性。

至於中國海警船逼停菲律賓船隻事件，英國金融時報報導，13日晚間，1艘中國海警船在距離菲律賓海岸僅約35海里的海域，不但攔截菲國1艘海洋研究船及1艘海岸防衛隊護航船，更勒令這2艘菲國公務船隻停船，時間長達8小時。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，根據追蹤中國海上活動的「海洋之光」（SeaLight）研究計劃提供的衛星照片及船舶追蹤數據，上述2艘菲律賓公務船隻是在中國對南海主張的「九段線」附近，被中國海警船攔截並逼停。經過8小時後，2艘菲律賓公務船隻直到14日凌晨才恢復向西北方向航行。

「海洋之光」主任鮑爾（Ray Powell）表示，菲律賓船隻剛穿越「九段線」就被中國海警船攔截，是前所未有之事，而中方此舉，可能是針對美日菲峰會向中國強硬表態的回應，並警告菲國及其他南海主權聲索國，不要與美日合作。（編輯：邱國強/周慧盈）1130415