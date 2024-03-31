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日本強化鄰近台灣島嶼防禦力 專家：防共軍侵台

2024/3/31 19:48（3/31 20:18 更新）
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圖為與那國島。（路透社）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本計劃迅速提升南西諸島防禦能力，距離台灣僅110公里的與那國島成為日方計畫第一線，專家指出，這是因為中國軍隊若要進犯台灣，日本離島將無法置身事外。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，隨著台海局勢日益緊張，日本開始部署新的軍事單位到這些島嶼上，或是擴建島上基地。

今年3月，一個由大約50人組成的新單位開始在與那國島陸上自衛隊基地作業，這支部隊負責電子作戰，亦即參與攔截敵方通訊、干擾雷達等任務。

與那國島基地成立於2016年，防衛省除計劃儘快部署地對空飛彈至當地，還有意取得鄰近土地，讓基地面積擴增至目前的1.6倍。

日本與那國島距台灣僅111公里，是日本最西端領土。（中央社製圖）
日本與那國島距台灣僅111公里，是日本最西端領土。（中央社製圖）

近來日本另於2019年在宮古島、2023年在石垣島開設基地，並派出飛彈部隊進駐。兩座島嶼都在台灣附近。

位於與那國島東方130公里的石垣島基地才運作一年，已經有擴建計畫。防衛省未透露擴建規模，但正在協商買地。另一名防衛省官員告訴日經亞洲：「擴建的基地將用於訓練等目的。」

宮古島方面，預計2025年3月底前會有一支電子作戰部隊進駐當地。

一名防衛省官員告訴日經亞洲，採取這些行動的背後牽涉到「戰後最為嚴峻且複雜的安全環境」。

中國船艦持續侵入日本領海，2022年8月，還有5枚中國彈道飛彈落入日本的專屬經濟區（EEZ）。這名防衛省官員拒絕評論設置基地的目的，以及部隊除了所在島嶼之外還要防禦什麼。

不過，專家表示，日方設在島上的基地，是在為中國可能入侵台灣作準備。

研究亞洲安全的東京大學教授松田康博告訴日經亞洲：「中國若要攻台，很可能會攻擊旁邊的日本島嶼。如果島上沒有基地，或是日本防禦力虛弱，中國將試圖加以占領並用來從事軍事行動。」

東京智庫「亞太倡議」（Asia Pacific Initiative）資深研究員小木洋人說：「中國的部隊可能會從台灣東北、東南或太平洋側侵台，如果是這樣，這些日本島嶼將落入中國行動的範圍內。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1130331

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