日本牽制中國 石垣島開設部署飛彈部隊駐囤地

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本陸上自衛隊今天在沖繩縣石垣島開設部署飛彈部隊、警備部隊的駐囤地，這是日本陸上自衛隊在沖繩本島以外，在西南群島設駐囤地的第4處。石垣島距離台灣僅270公里。

日本共同社報導，日本防衛省（國防部）為了填補國防真空地帶，加強陸上自衛隊的部隊部署，今天在石垣島開設陸上自衛隊石垣駐囤地，常駐者約570人，設飛彈部隊、警備部隊。

就此或可解決西南群島的「國防真空」情況，但日本根據去年12月通過的新版安全保障相關文件（國防3文件），鑑於台灣有事（兩岸衝突），今後可能持續加強因應對策。

報導說，陸上自衛隊在石垣島開設駐囤地可能部署用來做為反擊能力（敵基地攻擊能力）的飛彈，包括沖繩縣知事玉城鄧尼在內的部分石垣島居民憂心此舉可能升高地區緊張，引發不測。萬一發生緊急狀況，如何疏散居民等保護人民的對策將是一大課題。

日本鹿兒島縣至西端的沖繩縣與那國島之間相距1000公里以上（日本稱西南群島地區），長期以來陸上自衛隊只在沖繩本島部署。

鑑於中國軍事崛起，2010年當時執政的民主黨政府在防衛力整備指針「防衛計畫大綱」，將此視為「自衛隊部署的空白地區」，明載將部署部隊。2013年自民黨政府時期，防衛計畫大綱明載將加強西南地區防衛。

日本每日新聞報導，這是日本陸上自衛隊除了在沖繩本島以外，在西南群島繼與那國島（屬沖繩縣）、宮古島（屬沖繩縣）、奄美大島（屬鹿兒島縣）之後，第4處設駐囤地，劍指中國，是加強國防的一環。西南群島的飛彈部隊將更強化，未來很可能成為長射程的地對艦飛彈據點。

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報導說，石垣島駐囤地的飛彈部隊將擁有12式地對艦誘導彈、地對空誘導彈，牽制通過周邊海域或上空的中國軍方艦艇、軍機。警備部隊將負責武力攻擊、大規模災害的初始因應。

石垣島位於日本琉球列島的八重山群島南方，是八重山群島的政治、經濟、教育和交通中心，人口約4萬5000人，行政上屬於沖繩縣石垣市；距離沖繩縣廳所在地那霸市有410公里，離東京將近2000公里，距離台灣270公里。沖繩縣與那國島距離台灣僅110公里。（編輯：陳惠珍）1120316