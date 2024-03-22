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因應台灣有事 沖繩首度部署反艦飛彈連
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因應台灣有事 沖繩首度部署反艦飛彈連

2024/3/22 14:21（3/22 14:31 更新）
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圖為日本陸上自衛隊12式陸基反艦飛彈。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本陸上自衛隊21日在沖繩縣宇流麻市（位於沖繩本島中部東岸）的勝連分屯地新成立地對艦飛彈連隊，以及在距離台灣最近的與那國島上部署電戰部隊。

共同社中文網報導，這是考量台灣周邊可能出現突發事態、強化日本西南地區防衛的措施，同時也是沖繩本島首度部署地對艦部隊。

防衛省指出，新成立的反艦飛彈連名為「第7地對艦飛彈連隊」，負責指揮沖繩縣內的宮古島駐地（宮古島市）、石垣駐地（石垣市）以及鹿兒島縣奄美大島的地對艦部隊。

但自衛隊此舉也引發當地民眾不滿。21日上午勝連分屯地前聚集約70名抗議民眾，反對新設飛彈部隊。

主辦抗議的市民團體共同代表照屋寬之表示，若接受飛彈（部署），「不知日後還會被如何強化，沖繩不該成為戰爭工具」。

除「第7地對艦飛彈連隊」，陸上自衛隊21日也從熊本縣等地移防規模約40人的電戰部隊到與那國駐屯地，任務是干擾敵方通信與雷達。

陸上自衛隊2016年設立的與那國駐屯地，位在日本最西端的與那國島，起初部署規模約160人的「沿岸監視部隊」，監控附近船舶動向。

與那國駐屯地未來將會向東擴張，並新設靶場、彈藥庫等設施外，預計將部署防空飛彈部隊。

陸上自衛隊幕僚長（相當於陸軍參謀長）森下泰臣表示，新成立地對艦飛彈連有助強化因應敵方進島的能力及嚇阻力；部署電戰部隊可強化電資作戰，將會向地方慎重說明安保環境與西南地區防衛措施。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1130322

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