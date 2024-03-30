因應台灣有事 日本計劃在5離島新建防空避難所

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本政府考量到「台灣有事」（台灣發生事態）等情況，正計劃以距台灣較近的沖繩縣離島5市町村為對象，新建可供民眾避難約兩週的防空避難所。

日本放送協會（NHK）及富士新聞網報導，日本政府除了計劃在沖繩縣5市町村興建構造堅固的新防空避難設施外，也打算把全境逾5萬處臨時避難設施定位為防空避難所，檢討擴充相關設備。

日本政府打算在沖繩縣石垣市、宮古島市、與那國町、竹富町及多良間村5市町村興建「特定臨時避難設施」。

「特定臨時避難設施」為了能耐受飛彈爆炸時產生的爆震波，將使用鋼筋水泥打造，且外牆厚度逾30公分，由接受中央政府財政協助的地方政府在公共設施等處的地下興建。

根據目前規畫，防空避難所內將確保每個人都能有約兩平方公尺的生活空間，內部設有儲備倉庫、電力及通訊設備等，可供民眾避難約兩週時間。

另外，日本政府已將全境逾5萬6000處堅固建築物等處指定為「緊急臨時避難設施」，未來也計劃把這些設施定位為防空避難所，並檢討擴充內部設備。

日本政府將與地方政府等單位合作推動防空避難所的具體整備計畫。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1130330