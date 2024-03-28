日本擬升級5機場11港口 以備「台灣有事」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府計劃指定5座機場與11座港口為「特定使用機場．港口」，並展開整建作業以強化防衛力，其中位在台灣附近的2座設施是沖繩縣內的石垣港與那霸機場。

日本經濟新聞報導，指定清單中的5座機場，包括位於沖繩縣的那霸機場；位在九州地區的宮崎機場、長崎機場、福江機場、北九州機場。

此外，11座港口包含沖繩縣的石垣港與九州地區的博多港；四國地區的高松港、高知港、須崎港、宿毛灣港；北海道的留萌港、石狩灣新港、室蘭港、苫小牧港、釧路港。

報導指出，這16座設施中，僅有那霸機場與石垣港位於具有爆發衝突風險的台灣海峽附近，其中石垣港距離台灣最近，位在台灣以東約230公里處。

被指定的設施，機場將配備更長的跑道，港口則會增設額外的碼頭。

若台灣發生緊急事態，日本自衛隊與海上保安廳（相當於海巡署）便可以使用這些機場及港口部署人員、疏散民眾或執行補給任務。

除此之外，經過整建的設施也可以用於觀光或是救災工作。

日本政府已將整建費用編列進2024年度預算案，相關部會近期將召開會議，正式批准這份清單。

日本2022年12月修訂「國家安全保障戰略」，方針包含整建機場、港口以因應緊急事態。2023年8月約30座設施被納入考量清單，後來才篩選出經過地方政府同意的16座設施。

日本政府原本也考慮納入沖繩縣內其他設施，不過遭遇沖繩縣政府反對在當地整建防衛基地的聲音，也導致日本中央並未將沖繩縣內其他設施納入清單中。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1130328