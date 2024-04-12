美日菲峰會聲明推動三邊國防合作 籲中國遵守南海仲裁裁決

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）美國總統拜登今天與菲國總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會，會後發表聯合聲明，宣布3國為和平安全而結為夥伴，推動三邊國防合作並將啟動美日菲人道援助與救災演習。

聲明中也強調台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素，「認定我們對台灣的基本立場沒有改變，呼籲和平解決兩岸問題」。

拜登今天在白宮與岸田及小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行三邊會談，會後在聯合聲明中宣布為和平安全而結為夥伴：「我們3個國家之間新的三邊篇章今天展開。」

聲明指出，美日菲將致力深化3國近來「為支持自由開放的印度太平洋地區所進行的合作」，並宣布3國接下來多項合作計畫。

3國宣布將啟動美日菲人道援助與救災演習，該演習可納入包括明年美菲年度「肩並肩」軍演（Balikatan 2025）在內的三邊或多邊活動，「確保我們各國做好準備，並能無縫、迅速地合作應對任何危機或突發事件」。

聲明表示：「我們決心推動三邊國防合作，包括透過我們3國與其他夥伴間的聯合海軍訓練和演習，例如日本、菲律賓、美國和澳洲最近結束的海上合作行動（MCA），並協調美國和日本支持菲律賓國防現代化優先事項。」

3國計劃明年在日本周邊進行海上訓練活動。日本也持續透過新建立的「政府安全保障能力強化支援」架構（OSA）做出貢獻。

聲明指出，美菲兩國歡迎日本修訂「防衛裝備移轉三原則」及施行方針，「透過共同開發和生產增進合作，以強化我們在該地區的威懾力」。

日本政府於2014年通過「防衛裝備移轉三原則」，開始在特定條件下開放武器出口。日本去年12月修改武器出口規則，允許獲外國許可而在日本生產的武器交付給許可國；今年3月修訂施行方針，使日本可將與英、義共同研發的新戰機外銷到第三國，但絕不交付給正在作戰的國家。

美國和日本也歡迎澳洲與菲律賓及菲律賓與韓國間不斷加強防務合作。

美日菲海岸防衛隊去年曾舉行首次聯合演習，聲明指出：「美國期待今年在印度-太平洋巡邏期間，歡迎菲律賓和日本海岸防衛隊員登上美國海岸防衛隊船隻。」

明年，3國海岸防衛隊還計劃在印太地區進行海上三邊演習和其他海上活動，以增進協同行動力並促進海上安全。

美日菲在聲明中宣布將「建立三邊海上對話，加強協調和集體應對，促進海上合作」。

聲明指出，美國和日本持續支持菲律賓海岸防衛隊的能力建設，包括日本已向菲律賓提供12艘海岸防衛隊船隻，並計劃再提供5艘船。

聲明中說：「我們對非法、未報告及不受規範的捕撈活動感到憂慮。我們支持菲律賓和日本漁民追求傳統生計的能力。」

為建立區域能力應對非法、未報告及不受規範的捕撈、跨國犯罪，以及其他海上挑戰構成的威脅，美日菲計劃為該地區夥伴國家提供海上執法培訓與支援。

另外，美日菲承諾加強廣泛協調，提高海域意識，深化人道援助和救災合作。

聲明表示：「我們致力於透過『印太海域意識』等計畫增進多邊海域意識合作。我們計劃尋找並落實與東南亞區域合作夥伴聯合培訓的機會。」

美日澳印組成的四方安全對話（QUAD）2022年提出「印太海域意識」（IPMDA）計畫，菲律賓如今可接收到近即時（near-real-time）的水路船隻行動圖像，以提高透明度並發現和打擊非法活動。

美國總統拜登在聲明中重申美國對日本和菲律賓堅若磐石的同盟承諾，指美國對日菲雙方的同盟「數十年來一直協助維護印太地區和平與安全」。

聲明中說：「我們對中華人民共和國在南海的危險和侵略行為表達嚴重關切。我們也對南海填海島礁的軍事化和非法海事主張感到關切。」

3國在聲明中表示：「我們堅決反對在南海危險、強制使用中國海警和海上民兵船，以及干擾其他國家開發利用近海資源的行為。」

聲明重申對中國一再阻撓菲律賓船隻行使公海航行自由並中斷菲律賓對仁愛暗沙補給線的嚴重關切，指「這些行為構成危險和破壞穩定的行為」。

這份聲明並呼籲中華人民共和國遵守海牙常設仲裁法院（PCA）於2016年的南海仲裁裁決，指該裁決認定仁愛暗沙位於菲律賓專屬經濟海域內，是「具有法律約束力的最終裁決」。

美日菲三國在聲明中也提到：「我們對東海局勢表達嚴重關切，並重申強烈反對中國透過武力或脅迫單方面改變東海現狀的任何企圖。」

聲明指出：「我們強調我們各國對航行和飛越自由的堅定承諾，以及正如1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）所反映的，尊重各國在其專屬經濟海域內符合國際法的主權權利的重要性。」（編輯：高照芬）1130412