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美日菲領袖會談關注台海 岸田文雄：台灣安定很重要

2024/4/12 21:39（4/12 22:16 更新）
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日本首相岸田文雄。（圖取自facebook.com/sourikantei）
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（中央社記者戴雅真東京12日專電）美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定重要性。岸田文雄今天接受日本媒體專訪表示，「台灣的安定很重要」。

拜登（Joe Biden）10日與岸田文雄舉行雙邊會談，兩人表示將加強美日同盟，反對單方面改變現狀，及維持台海和平穩定的重要性，同時呼籲中國成為負責任大國；緊接著，拜登、岸田文雄及小馬可仕（Ferdinand R.Marcos,Jr.）在美東時間11日舉行三方峰會，也再次強調台海和平及穩定至關重要。

對於中國成為這次訪美焦點，岸田文雄接受日本富士新聞網（FNN）專訪時表示，「台灣的安定很重要」。

他說，「我們確認兩岸關係必須以和平方式解決，未來像這樣直接向中國傳達日美的想法相當重要，與同盟國、理念相同的國家一起把這種想法傳達出去也非常重要」。

岸田在白宮參加國宴，與拜登和岸田夫婦同坐主桌的貴賓，包括美國前總統柯林頓夫婦、男星勞勃狄尼洛，以及日本人氣雙人組YOASOBI。

對於邀請YOASOBI赴宴，岸田表示，YOASOBI最近預定要在美國舉行公演，「他們兩人的參加，顯示日美關係在廣大領域中獲得各方人士的支持」，「我認為這可能也有助於展示日本的軟實力」。

至於與YOASOBI兩人的對話，岸田說，意外的是沒有討論音樂方面的事情，印象中大概談到晚宴的氣氛，以及兩人的感受之類。

此外，對於這次訪美行期間，韓國總統尹錫悅的執政黨國民力量在國會選舉中慘敗，岸田表示，他無法預測這會帶來的影響。他認為，「擴大（日韓）兩國關係對於兩國而言都是有意義的，日本也將致力於推進擴大這樣的關係」。（編輯：周永捷）1130412

#日本
#小馬可仕
#岸田文雄
#拜登
#YOASOBI
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