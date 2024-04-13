怎能輸尹錫悅 岸田訪美主打共同記憶展暖男魅力

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓特稿）猶記韓國總統尹錫悅去年訪美，又提韓流、又高唱美國派，美國政壇樂騰騰。正在訪美的日相岸田文雄不打算輸，以美式幽默穿插兒時紐約記趣主宰國會殿堂，還不忘溫情喊話：負重獨行的美國人你累了嗎？日本與你同在。

尹錫悅去年4月赴美國是訪問以紀念美韓同盟70週年，期間全程英語向參眾兩院國會議員發表演說，硬話題中連連丟出自嘲哏，「即使各位不知道我的名字，你們應該聽過防彈少年團（BTS）及Black Pink」。

他再槓上2022年受邀進入白宮的韓國天團BTS，「BTS比我先入白宮，但我比他們先進國會」，一場韓式阿Q精神的完美演藝掀起爆笑聲。

這位把美國兩黨國會議員逗樂的韓國領導人，也訴諸兩國共同歷史「長津湖戰役」。

他說，「美國陸戰隊第一師在長津湖戰役中，奇蹟般地突破了12萬中國軍隊的圍攻」。美國的兒女們為了保衛一個「他們從不知道的國家，以及他們素未謀面的人們」犧牲了生命。此話一出，瞬間把美韓關係推上新高。

當年尹錫悅訪美的亮點，還包括在白宮晚宴中清唱經典名曲「美國派」（American Pie），當他緩緩唱出「很久很久以前，我依然記得音樂是如何讓我會心微笑」等歌詞時，拜登露出誇張驚喜表情，直說「我都不知道你能唱」。

無論這個橋段是不是兩國幕僚策劃多時，尹錫悅「即席」高歌的儀態神情登上各大媒體版面，在美國用力刷了一波知名度。約一年後，日本首相岸田文雄帶著櫻花樹苗來了。

岸田11日在美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等人陪伴下進入國會演說，議員一一起身鼓掌歡迎，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）更是迎上，雙手緊握岸田寒暄。直到他正式登台發表演說前，掌聲都沒停過。

微笑的岸田文雄同樣自嘲開場，以語速稍慢但清晰的英語回應：「謝謝大家，我在日本國會可是從來沒受過這麼熱烈的掌聲。」一句博得滿堂彩。他接著介紹自己的妻子岸田裕子，「我跟裕子結婚這件事，應該讓各位對我的所有決定信心十足」，再掀一波掌聲。

岸田這回魅力外交的秘密武器，在於過去在紐約皇后區上小學3年的時光，這點讓他更容易招喚美國的共同記憶，舉凡熱狗、職棒到卡通，字字都是同情共感的密碼。

他回想當時自己是班上唯一的日本人，同學仍友善接納。「我們1963年秋天抵達，多年來我們一家像美國人一樣生活。我父親會搭地鐵到曼哈頓，他在那裡擔任日本貿易官員。我們支持大都會及洋基隊，並在科尼島 （Coney Island）吃熱狗。放假時，我們就去尼加拉瓜瀑布或來華盛頓特區這兒。」

岸田也說，對一名日本小男孩而言，卡通「摩登原始人」內容很妙，「我從來不知道該怎麼翻譯yabba dabba doo（摩登原始人動畫角色快樂時發出的聲音）」。

這些「很美國」的文字持續堆疊下，岸田化身溫柔東亞大叔，對「獨自維護國際秩序而感到孤獨且疲憊的美國人」喊話，「我了解，肩負這樣的期待是個沉重的負擔」。他收起笑容做出重大政策宣示：「身為美國最親密的朋友，日本人民與你們並肩作戰。這不僅為了我們的人民，也為了所有人」。

整場演說，岸田在抗中的主旋律下，暖男金句連連，包括「你不是孤單獨行，我們與你同在」，以及日本國家安全戰略已變，不再是沉默的盟友，「我本人就站在深化雙邊聯盟的第一線」等。

日媒指出，岸田文雄為了這場演說卯足全力，請一位有為美國總統撰寫講稿經驗的人協助，「他似乎一遍又一遍地聽著那個人錄製的（英語演講）錄音帶 」。

在踏入主戰場國會前，岸田前一天出席白宮國宴，也援引科幻影集「星際爭霸戰」（Star Trek）開場白表示，盼美日「不可動搖的關係」大膽航向前人未至之處。國是訪問格局直逼歃血為盟。

論訪美人氣，岸田及尹錫悅誰勝出很主觀。很明顯的事實是，日韓均精心規劃這兩場元首國是訪問，雙雙強調對美同盟的決心，聯手抗中格局只會強化，不會改變。儘管尹錫悅和岸田都面對國內政治挑戰，尹錫悅甚至背上太過親美的指控，但外交上至少力保不失分。

整體而言，最大贏家可能是東道主拜登，面子裡子都有。有了日韓這兩個東亞盟友的堅實保證，加上最近著力甚深的東南亞國家菲律賓，對中包圍網的編織已向前邁進一大步。（編輯：馮昭）1130413