岸田文雄與尹錫悅通話 強調美日韓合作維持區域穩定

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅今天晚間通話，岸田文雄藉此機會說明日前美日峰會成果，雙方也再次確認將持續透過美日韓合作維持區域穩定。

南韓總統辦公室表示，兩人今晚7時起進行約15分鐘通話，這次通話是由岸田文雄主動提議促成。

據轉述，尹錫悅在通話中表示，在朝鮮半島及印太地區等國際不穩定情勢深化狀況下，將持續透過韓日及韓美日緊密合作，為區域和平繁榮做出貢獻。

岸田文雄則在通話中說明，他日前訪美成果及美日關係進展，表示未來也將以穩健的美日韓合作為基礎，因應各種國際議題，並持續與南韓發展合作夥伴關係。

南韓總統辦公室表示，岸田文雄與尹錫悅也就對北韓政策交換意見，同意續發展雙邊及美日韓三邊合作關係。

據韓聯社報導，岸田文雄在通話後向媒體表示，這次通話是為向尹錫悅說明訪美成果及相關情報，雙方也同意進一步發展合作關係，透過雙邊領袖對話等方式增加溝通機會。

他也表示，已經向尹錫悅轉達美日峰會時，談及關於北韓的意見。

繼去年7次峰會，日韓政府今年也延續重建雙邊合作信賴關係的方針，日媒共同社指出，岸田文雄選在南韓執政黨於國會選舉慘敗後提議通話，可能希望藉此表明與尹錫悅政府維持合作的立場。（編輯：張芷瑄）1130417