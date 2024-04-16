日本自民黨眾議員補選若敗 岸田政權岌岌可危

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本眾議院因議員去世、辭職等因素，島根1區、東京15區及長崎3區將補選。日媒分析，首相岸田文雄民調低迷之際，自民黨只在島根1區推出候選人是孤注一擲，加上先前安倍派小金庫事件餘波，若自民黨再敗選，岸田政府恐面臨逼宮危機。

眾議院島根1區因自民黨前眾議長細田博之去世，將舉行補選，由自民黨55歲的新人、公明黨推薦的前財務省官員錦織功政對決最大在野黨立憲民主黨58歲的前國會議員龜井亞紀子。

島根縣以「保守王國」聞名，在這次眾議院補選中成為唯一朝野政黨的激戰區。

東京15區去年4月因江東區區長選舉，當時的眾議員、也是法務副大臣違反公職選舉法被判有罪，辭去眾議員職務，因此舉行補選。這次共有9人參選，包括48歲、「五體不滿足」一書作家乙武洋匡。乙武是由國民民主黨及由東京都知事小池百合子擔任特別顧問的地方政黨「都民第一會」推薦。

長崎3區則是因為82歲的自民黨前眾議員谷川彌一因牽扯到派閥政治資金募款收回扣未如實登載事件（小金庫事件）辭職，因此舉行補選。

日本產經新聞報導，舉行補選的3個選區，自民黨唯一有推出候選人的是島根1區，如果敗選，3個選區都丟掉的話，岸田文雄政府可能被逼下台。

自民黨選舉對策委員長小淵優子今天在為該黨島根1區候選人輔選時說：「真的引起人民對政治懷有很大的不信任。」針對自民黨派閥安倍派（清和政策研究會）、二階派（志帥會）等引起的小金庫事件，她低頭致歉，強調一定會推動自民黨改革。

島根1區是因自民黨前眾議院議長細田博之去世而舉行補選，細田是自民黨安倍派（清和政策研究會）的前會長。

報導說，岸田文雄擔任自民黨總裁（黨主席）還有5個月任期將屆滿。他日前到美國進行國是訪問，共同社本月13日至15日實施的電話民調顯示，岸田內閣支持率僅提升23.8%。

岸田的盤算是，6月將開始實施所得稅等定額減稅措施，在拉抬內閣支持率後，9月的自民黨總裁選舉能順利連任。但如果眾議院3選區補選全敗，岸田內閣很可能再蒙上陰影。

有自民黨中壯派國會議員認為，島根1區的選戰結果將左右岸田政府的命運，如果敗選，將出現要求岸田下台的聲浪。

回顧歷史，自民黨在2021年4月的參眾議院3席補選及重選全敗，自民黨內部認為時任首相的菅義偉無法率領全黨打贏下一屆眾議院選舉，黨內要求菅義偉下台的聲浪轉強。（編輯：周永捷）1130416