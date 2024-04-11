白宮國宴日首相幽默致詞 天團YOASOBI也是座上賓

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮以國宴款待來訪的日本首相岸田文雄伉儷。岸田幽默致詞並援引科幻影集「星際爭霸戰」開場白表示，盼美日「不可動搖的關係」大膽航向前人未至之處。

美聯社報導，岸田舉杯致意時引述「星際爭霸戰」（Star Trek）招牌開場白說：「我提議以『大膽前進』（boldly go）一詞為一起航向美日關係新領域乾杯。」

在溫暖的春晚，拜登偕同第一夫人吉兒（Jill）在白宮北門廊（North Portico）迎接岸田和夫人裕子（Yuko）。走在紅地毯上的岸田夫人一襲飄逸的皇室藍禮服格外亮眼。

拜登夫人則是一襲藍寶石珠珠縫製的禮服，她將傍晚的白宮國家層（State Floor）點綴成她所謂的「春天生機盎然的花園」。

第一夫人吉兒在前一天的媒體預覽會上表示：「白宮著名的十字廳（Cross Hall）地板裝飾圖案將會讓近230名嘉賓有如漫步錦鯉池的感覺。錦鯉象徵著友誼、和平、幸運和毅力。」

與拜登和岸田夫婦同坐主桌的貴賓，包括美國前總統柯林頓夫婦（Clintons） 、男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro），以及日本人氣雙人組YOASOBI。

岸田在晚宴致詞時表示，「面對這麼多美國和日本重量級賓客，坦白說，我幾乎喘不過氣，說不出話來。」

81歲的拜登說，他和66歲的岸田都目睹了二戰時對立的美日在戰後數十年來締結穩固的關係。

拜登說：「我們都記得締結友誼所作的選擇。我們都記得這項艱難的工作，以及為了療傷止痛所作的一切。」

「今夜，我們矢志繼續前進。」

其他白宮國宴的貴賓包括了美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。

今晚的白宮國宴菜單包括：酪梨鮭魚和紅葡萄柚、乾熟成肋眼牛排，以及鹽味焦糖開心果蛋糕，搭配抹茶甘納許，以及櫻桃冰淇淋。

這是拜登今年首次設國宴款待嘉賓。岸田則是日本繼2015年的首相安倍晉三後，再度有首相獲邀以國賓身分訪美。

美國傳奇民謠歌手保羅賽門（Paul Simon）也在餐後獻唱Graceland和Slip Slidin兩首歌。白宮表示，保羅賽門是第一夫人喜愛的歌手之一，第一夫人邀請保羅賽門是因為日相岸田也欣賞他的音樂。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130411