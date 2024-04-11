拜登與岸田會談 矢言開啟美日戰略合作新時代

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登和日本首相岸田文雄今天矢言開啟美日戰略合作「新時代」，並提出一連串計畫，從共同研發飛彈到載人登月等，著眼於對抗中國和俄羅斯的侵略行為。

路透社報導，拜登和岸田在聯合聲明中說，雙方目標在於建立「適得其用」的全球安全夥伴關係，以應對錯縱複雜的挑戰。拜登稱這是自美日1951年首次簽署安保條約以來，兩國安全同盟的最大升級。

●為何要加強軍事協調？

日本和美國正面臨一連串威脅，雙方需要更密切的協調，包括中國軍事力量不斷增長，和其對距離日本領土僅100多公里的台灣構成的威脅。

此外，北韓的飛彈核武庫、俄羅斯入侵烏克蘭及以色列與哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭也是共同關注的問題。

日本計劃在2025年3月前將軍事單位納入新的聯合指揮架構，並表示正在討論如何加強與美國及南韓合作。

●何謂軍事升級？

與日本鄰國南韓不同之處在於，美韓軍隊可在四星上將統一指揮下行動，而美國在日本的海陸空三軍目前則由隸屬於美軍印度-太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）的三星指揮官指揮。

這項安排可追溯到日本軍方只聚焦於自衛，而美軍僅將日本視為在其他地方行動時的休息和補給處時。這意味駐日美軍指揮官沒有戰略決策權，且權限主要侷限於管理基地和人員，而不是與日本軍方合作。

知情人士告訴路透社，華府將考慮任命一名四星指揮官，以與新的日本總部負責人層級相匹配。專家表示，這個級別的美國軍官可為未來日美統一指揮奠定基礎。

美日領導人表示，兩國外交和國防部長今年稍後將舉行會談，敲定相關細節，但美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週表示，拜登將向岸田做出「完全承諾…將升級我們的作戰指揮部，以配合日本升級其自身作戰指揮部。」

●日本對美國有多重要？

華府將與日本的盟友關係視為其印太戰略的「基石」，並表示美日安保法在過去10年歷經多次變革後，日本已成為一個全球夥伴。誕生於二戰後的和平憲法由占領日本的美軍制定，將日本軍力限制在自衛用途。

目前有5萬4000名美軍、數以百計美國軍機和華府唯一前沿部署的航空母艦打擊群駐紮日本。在日本駐軍使美國能向整個亞太地區投射軍事力量，並限制中國的影響力。

如果中國對台灣採取行動，駐日美軍將扮演至關重要的角色。鑑於台灣在關鍵貿易路線占有一席之地，加上日本賴以創造財富的高科技產品需要台灣生產的尖端半導體，「台灣有事」成了日本一大擔憂。

日本承諾將國防開支增加一倍，達到國內生產毛額（GDP）的2%，可望使其成為全球第3大軍費開支國。日本計劃購買數百枚可打擊1000公里外目標的巡弋飛彈等軍備。

對美國來說，日本相當重要，因為它是潛在的彈藥生產基地，包括將再出口到烏克蘭的愛國者3型（Patriot PAC3）反飛彈系統，而日本的造船廠逐漸成為美國軍艦的關鍵維修和改裝廠。

●兩國還計劃採取哪些行動？

美日計劃升級國防通訊網絡，並與澳洲建構飛彈與防空系統，以應對日益增長的空中與飛彈威脅

他們也將建立一個國防工業合作論壇，以確定共同研發和生產飛彈以及美國軍艦和軍機維修的領域。

此外，兩國將成立戰鬥機飛行員訓練工作小組，包括人工智慧（AI）和先進模擬器，以及噴射教練機的共同開發和生產。

美日領導人也宣布，日本太空人將參與美國國家航空暨太空總署（NASA）主導的登月任務。

●雙方更密切合作將遇到哪些障礙？

聯合聲明還說，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）現有的3個合作夥伴正考慮在量子運算、海底、極音速、AI和網路技術等領域的先進能力和技術方面與日本合作。

然而，官員和專家強調，日本仍需採取行動以改善其情報機構、網路防禦和保密規則等弱點。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130411