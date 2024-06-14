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澤倫斯基出席G7峰會 與拜登簽署10年期安全協議

2024/6/14 06:33
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（中央社羅馬13日綜合外電報導）美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基今天簽署一份10年期雙邊安全協議，堪稱重要里程碑。澤倫斯基形容這是抗俄作戰歷史性的一天，另提到中方曾向他承諾不會賣武器給俄羅斯。

法新社報導，依據美、烏這份安全協議，美國未來10年將提供烏克蘭一系列軍事援助和訓練。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，這份協議將是烏克蘭通往成為北大西洋公約組織（NATO）會員國的橋樑。

拜登（Joe Biden）與澤倫斯基簽署協議前不久，七大工業國集團（G7）才剛同意另一份提供烏克蘭500億美元貸款的協議。

拜登與前美國總統川普（Donald Trump）將在11月美國總統大選再度對決，現在白宮正試圖確保對烏克蘭的支持能夠持續。然而川普在許多民調中領先拜登，最新雙邊安全協議的前景未明。

澤倫斯基與拜登今天在義大利南部一個豪華度假勝地靠近G7峰會會場處，簽署上述安全協議，隨後兩人召開聯合記者會。

澤倫斯基說：「今天確實是歷史性的一天。」

協議寫道，未來俄羅斯發動任何武裝攻擊，美國與烏克蘭須在24小時內進行「最高層級」商議。協議也承諾加強烏克蘭軍隊、合作進行訓練、致力強化烏克蘭國內武器產業等。

在同一場記者會上，澤倫斯基也提到，中國國家主席習近平與他通話時曾告訴他，中國不會販售武器給俄羅斯。但澤倫斯基未說明通話時間點。

路透社報導，澤倫斯基以英語表示：「他（習近平）說他不會賣任何武器給俄羅斯。」

拜登隨後插話說：「順帶一提，中國沒供應武器，而是供應生產那些武器的能力以及可用的技術，所以他們實際上正在幫助俄羅斯。」

就外界所知，澤倫斯基與習近平上次通話是在2023年4月，那也是俄羅斯全面入侵烏克蘭後，兩人的唯一一次通話。（譯者：楊昭彥）1130614

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