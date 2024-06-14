本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
G7
新聞專題
G71/300
首頁 / 國際

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲逾1400億

2024/6/14 01:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭今天在七大工業國集團（G7）峰會場邊，與日本簽署一份為期10年的安全協議，並指日本今年將提供烏克蘭45億美元（約新台幣1457億元）。

路透社報導，烏克蘭2年多前遭俄羅斯全面入侵，已經另外簽署15份類似協議，包括英國、法國、德國等盟邦在這些協議中承諾長期支持烏克蘭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群平台X寫道：「日本2024年將提供烏克蘭45億美元，並將在協議的整個10年期間，持續支持我們。」

他並提到，這份協議涉及安全與防禦支援、人道援助、技術與金融合作等。

澤倫斯基感謝日本「堅定不移地聲援」，並致力捍衛國際法。

法新社報導，澤倫斯基今天稍早抵達義大利南部的高級飯店「博爾戈埃格納齊亞」（Borgo Egnazia），G7峰會東道主義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出面迎接。

G7成員包含美國、日本、加拿大、德國、法國、義大利和英國。（譯者：楊昭彥）1130614

#G7
#日本
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#澤倫斯基
澤倫斯基
G7峰會登場 英國將提中國與經濟安全挑戰德極左右派議員杯葛澤倫斯基演說 挺烏前景堪憂
G7
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
莫迪赴歐參與G7峰會 續任總理後首次出訪
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：