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華郵：美國務院解禁 允烏克蘭民兵亞速營使用美國武器

2024/6/11 13:56（6/11 14:15 更新）
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烏克蘭第12特種部隊亞速營4月5日在頓內茨克地區向俄羅斯軍隊發射榴彈砲。（路透社）
烏克蘭第12特種部隊亞速營4月5日在頓內茨克地區向俄羅斯軍隊發射榴彈砲。（路透社）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天援引美國國務院官員的話報導，拜登政府將解除禁令，允許一個具爭議的烏克蘭軍事部隊使用美國武器。

根據「華盛頓郵報」，在新分析發現無證據顯示烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov Brigade）侵犯人權後，國務院已撤銷亞速營不得使用美國的訓練和武器這項長達10年的禁令。

國務院在華郵取得的聲明中表示：「經過徹底審查後，烏克蘭第12特種部隊亞速營通過了美國國務院的雷希法案（Leahy Law）審查。」

美國1997年通過的雷希法案（Leahy Law），禁止美軍對人權紀錄不佳國家的軍隊提供援助。

具有極右翼和極端民族主義根源的亞速軍團（Azov Regiment）隸屬烏克蘭國家衛隊（National Guard），前身是2014年成立的一個營，並在烏克蘭東部地區和俄羅斯支持的分離主義分子作戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130611

#烏克蘭
#國務院
#美國
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