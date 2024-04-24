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【特派談新事】 美英撥預算援助烏克蘭 俄烏戰爭將如何演變？

2024/4/24 16:44（4/24 16:56 更新）
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圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：陳韻聿／中央社駐倫敦特派員

主題：美援烏法案過關 俄烏戰爭眼前難關

美國眾議院與參議院相繼通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣等，這項立法計畫總價值950億美元，其中包含610億美元用於協助烏克蘭和地區合作夥伴對抗俄羅斯。此外，英國首相蘇納克宣布加碼軍援烏克蘭，預算將拉高至30億英鎊，這也是英國歷來軍援烏克蘭單筆最大規模。

俄烏戰爭已經歷時兩年多，俄羅斯總統蒲亭上個月成功連任，烏克蘭的選舉則因為戰事停擺，當地的情況與雙方戰力如何？歐洲各國目前援助的情況又是怎樣呢？下半年度美國即將迎來總統大選，這將會如何影響正在進行的戰爭議題？本集節目邀請倫敦特派員陳韻聿，分析俄烏戰爭下的歐洲與國際情勢。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：王昱文｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.04.24】

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▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

#台灣
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