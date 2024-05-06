【文化普拉斯】牡丹花開20年 白先勇復興崑曲義無反顧

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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：白先勇／作家、崑曲藝術推動者

主題：推動「青春版牡丹亭」20年，復興崑曲

作家白先勇近期出版「牡丹花開二十年」，他撰寫近4萬字長文，娓娓道來製作青春版「牡丹亭」的來龍去脈，書末附多篇重要學術論文及文獻，並有逾200幀全彩劇照及幕後工作照，多為首次曝光，這也是研究了解青春版「牡丹亭」及崑曲藝術的重要版本。

白先勇長年推動崑曲藝術，策畫青春版「牡丹亭」計畫，自2004年首演，吸引無數年輕人進劇場觀劇。今年迎來20週年，將以原班底經典再現。至今青春版「牡丹亭」世界巡迴演出超過460場次，也見證了崑曲的復興與傳承。本集節目邀請作家白先勇分享推動「青春版牡丹亭」20年的心路歷程。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

開場音樂演奏：邱景珩

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