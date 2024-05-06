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【文化普拉斯】牡丹花開20年 白先勇復興崑曲義無反顧

2024/5/6 15:28（5/6 15:34 更新）
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作家白先勇分享推動崑曲藝術復興的心路歷程與青春版牡丹亭的故事。中央社記者鄭傑文攝 　113年05月06日
作家白先勇分享推動崑曲藝術復興的心路歷程與青春版牡丹亭的故事。中央社記者鄭傑文攝 　113年05月06日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：白先勇／作家、崑曲藝術推動者

主題：推動「青春版牡丹亭」20年，復興崑曲

作家白先勇近期出版「牡丹花開二十年」，他撰寫近4萬字長文，娓娓道來製作青春版「牡丹亭」的來龍去脈，書末附多篇重要學術論文及文獻，並有逾200幀全彩劇照及幕後工作照，多為首次曝光，這也是研究了解青春版「牡丹亭」及崑曲藝術的重要版本。

白先勇長年推動崑曲藝術，策畫青春版「牡丹亭」計畫，自2004年首演，吸引無數年輕人進劇場觀劇。今年迎來20週年，將以原班底經典再現。至今青春版「牡丹亭」世界巡迴演出超過460場次，也見證了崑曲的復興與傳承。本集節目邀請作家白先勇分享推動「青春版牡丹亭」20年的心路歷程。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ白先勇】

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