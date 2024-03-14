青春版「牡丹亭」衛武營首演 3天連演9小時

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）由台灣文學巨擘白先勇擔任總製作人的青春版「牡丹亭」今年歡慶20週年，原班人馬將再次登台，首站就在衛武營國家藝術文化中心。將於15日至17日分為上、中、下3本，共9小時演出，目前僅剩17日少量票券。

青春版「牡丹亭」今天在衛武營進行巡演彩排，衛武營藝術總監簡文彬表示，2018年衛武營就曾邀請江蘇省崑劇院演出「西樓記」，也曾搬演以湯顯祖「牡丹亭」其中一幕「遊園驚夢」為本，結合東方崑曲與西方歌劇的獨幕裝置歌劇「驚園」。

簡文彬表示，這次很開心能在衛武營演出全本「牡丹亭」，又以青春版為名，這是各年齡層都可以輕易親近的作品，與衛武營致力推廣多元藝術的理念不謀而合。歡迎大家一起走進劇院，享受9個小時素有百戲之母之稱的崑劇演出。

白先勇致詞時說，崑曲是非常高雅的表演藝術，「牡丹亭」是湯顯祖登頂之作，內容歌頌愛情、青春和生命，歷經近500場次、80萬名觀眾。青春版「牡丹亭」自20年前首演以來，首次到南台灣高雄演出，感謝台積電文教基金會和衛武營國家藝術文化中心大力支持。

衛武營表示，白先勇不忍見崑曲文化凋零，在2004年攜手江蘇省蘇州崑劇院集結文化及戲曲菁英，重新梳理「牡丹亭」作品，擔任總製作人堅持只刪不改的原則，精選其中27折打造青春版「牡丹亭」。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，青春版「牡丹亭」不僅演員和製作群是20年前原班人馬，台積電文教基金會從最初的製作公開巡演一路陪伴，這是很難得的情分，讓這朵青春正盛的牡丹可以四處綻放。

台積電文教基金會表示，此次與白先勇共同邀請，高雄女中、高雄中學、高雄高工、三民家商、左營高中、鳳山高中、中山大學、成功大學、高雄師範大學等學校學子欣賞演出，讓傳統經典傳承給下個世代，20年只是一個起點，相信牡丹會一直綻放下去。（編輯：黃世雅）1130314