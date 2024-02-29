衛武營「瘋迷24貝多芬」 一天瘋完不朽九大交響曲

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）衛武營國家藝術文化中心「瘋迷24作曲家」系列，今年登場的是「瘋迷24貝多芬」，3月2日、3日齊集350名國內外音樂家，在衛武營音樂廳、表演廳、音樂廳3樓大廳、公共鋼琴等處，演出「不朽的九大」全本交響曲等重要作品。

衛武營今天舉行記者會宣布，3月2日、3日有貝多芬許多精選重要作品，加上3月1日PLUS場「費黛里歐」歌劇音樂會，要將觀眾吸進貝多芬跨越3世紀浩瀚音樂世界。

衛武營表示，「瘋迷24貝多芬」24小時套票已完售，僅剩部分時段票和「費黛里歐」歌劇音樂會票券，樂迷不可錯過最後機會。

衛武營2年前首開台灣先例，創辦「瘋迷24作曲家」系列連續24小時音樂馬拉松接力，至今已推出舒伯特與莫札特系列，讓全台愛樂迷一起徹夜不眠瘋音樂。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「瘋迷24」系列這個瘋狂想法，集合了為音樂痴狂的音樂家和愛樂迷們，一起致敬頂尖音樂大師；這次要在24小時內，一口氣為聽眾帶來貝多芬全套九首交響曲。

簡文彬說，今年活動聚焦「樂聖」貝多芬，他的作品被認為是西洋音樂史上，從古典時期推進到浪漫時期的重要轉折點，對音樂發展有深遠影響，尤其他的九大交響曲，更是指揮與樂團必須解鎖的試金石。

歌劇「費黛里歐」劇情描述女主角蕾歐諾拉為了解救被誣陷入獄的丈夫，冒險女扮男裝化名為費黛里歐，最後成功救出丈夫；「費黛里歐」以其高貴音樂品質與創作精神為世人所看重，不只名列貝多芬最重要創作，也屬於世上最重要歌劇之一。

此次演出由指揮簡文彬率領長榮交響樂團與台北愛樂合唱團，加上翁若珮與王典等國內頂尖聲樂陣容，還有金馬影帝莫子儀跨界扮演說書人。

衛武營發布新聞稿指出，「瘋迷24貝多芬」音樂廳節目以管絃樂系列為主體，讓觀眾一次就集滿貝多芬「不朽的九大」交響曲，英國「BBC音樂雜誌」曾對151位指揮家訪談統計，其中貝多芬的第三號交響曲「英雄」、第九號交響曲「合唱」，被評為史上第一和第二的交響曲。

其他如第五號交響曲「命運」、第六號交響曲「田園」，也都是眾人耳熟能詳傳世經典，今年更適逢第九號交響曲問世200週年，以其為「瘋迷24貝多芬」系列結尾，更別具意義。

此外，在音樂廳的子夜到凌晨，各式小編制樂曲的「精選室內樂」，以及爵士鋼琴家陳若玗的「琴迷貝多芬」，要讓樂迷閒適沉浸在貝多芬音樂中。

活動期間，民眾如一時技癢，衛武營也推出限定計畫「復刻樂聖的熱情」，在公共鋼琴準備多首貝多芬鋼琴作品樂譜，無論鋼琴初心者或深藏不露好手，都可以與眾人分享個人對貝多芬的熱狂。

今年活動現場導入全球首個可互動的「生成式AI貝多芬」，由衛武營和NEC台灣，結合NEC、微軟、能火動畫等日、美、台三方技術，民眾可藉由和「生成式AI貝多芬」聊天互動過程中，全面了解關於貝多芬大小事。（編輯：陳仁華）1130229