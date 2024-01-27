衛武營攜手紐約公眾劇院 實踐藝術與社區共生

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）衛武營國家藝術文化中心與美國紐約公眾劇院簽訂合作意向書，雙方將就「公眾計畫」展開為期3年合作，實踐藝術與社區共生，參與更多社區藝術推廣與分享。

衛武營藝術總監簡文彬在衛武營發布的新聞資料中表示，紐約公眾劇院（Public Theater）在社區參與有豐富的歷史經驗，非常值得衛武營借鏡。

紐約公眾劇院自1954年創立，是美國首批非營利劇院之一，長期肩負劇院作為文化推手的重要使命，認為藝術和文化屬於每個人。

公眾劇院每年推出豐富多樣的節目，包括每年在中央公園舉辦的「中央公園莎士比亞戲劇節」戶外演出，巡迴於紐約市5行政區的「移動劇場」等。公眾劇院也支持並首演不少美國劇場經典，包括現正在百老匯演出的音樂劇「漢密爾頓（Hamilton: An American Musical）」。

簡文彬說，衛武營從成立以來，積極推動劇院與在地連結，以各種途徑創造大眾參與藝術的機會，無論是素人參演的「高雄百分百」、「武營歐普拉」或是為教育現場帶來質變的「劇場藝術體驗教育計畫」讀劇課程，到走出劇場的「波麗露在高雄」，都希望讓各族群獲得貼近藝術的共感經驗。

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未來衛武營將可觀摩紐約公眾劇院年度夏季製作過程、並參與公眾劇院結盟夥伴場館的每月線上會議及年度會議，一同分享討論深化場館與社區關係等相關議題。

衛武營也從1 月27日起到30日舉辦「2024藝術學習推廣國際論壇暨工作坊」，「公眾計畫」總監伍勒蕊（Laurie Woolery）也將在1月29日國際論壇以「為大眾，且由大眾參與的劇場」為題，提出觀點分享。（編輯：龍柏安）1130127